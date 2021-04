‘Game of Thrones’ blaast tien kaarsjes uit en viert dat met een speciaalbier

De winter mag dan wel voorbij zijn, maar voor ‘Game of Thrones’-fans begint het goede nieuws nu pas. Op 17 april blies de beroemde serie namelijk tien kaarsjes uit en die gebeurtenis kon uiteraard niet zomaar over het hoofd gezien worden.

Het lijkt haast onmogelijk, maar toch is het al een decennium geleden sinds de eerste aflevering van ‘Game of Thrones’ te zien was. Sinds het grote publiek voor het eerst kennismaakte met Westeros. Om die verjaardag in stijl te vieren, besloot HBO om origineel uit de hoek te komen.

Iron Anniversary

En dat doet het bedrijf met een biertje in ‘Game of Thrones’-thema. De Amerikanen slaan daarvoor de handen in elkaar met de Deense microbrouwerij Mikkeller. Het gerstenat kreeg de naam Iron Anniversary IPA en heeft een erg fruitige smaak, met onder andere toetsen van mango en ananas. De drank kan je online bestellen via de website, maar opgelet, de voorraad is beperkt dus het is een kwestie van snel zijn. Er staan wel nog andere brouwsels op de planning, dus als je er nu naast grijpt, kan je in de toekomst meer geluk hebben.