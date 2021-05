‘Zeemeeuwen’: Deze dating trend zal je verbazen

‘Seagulling‘ of ‘Zeemeeuwen’ is dé nieuwe rage in de dating wereld. Een ‘Zeemeeuw’ is iemand die geen relatie met je wilt, maar ook niet wil dat je met iemand anders date.

De term ‘Seagulling‘ is een uitvinding van Metro.co.uk en verwijst naar een beruchte dating trend. Een ‘Zeemeeuw’ is een individu dat je niet toelaat om een relatie met iemand anders te beginnen, maar hij of zij is zelf ook niet geïnteresseerd in een serieuze romance.

‘Finding Nemo’

De keuze voor het woord ‘Zeemeeuwen’ heeft te maken met het fictieve meeuwen in de film ‘Finding Nemo’. Daarin roepen de zeemeeuwen voortdurend “Mine! Mine! Mine!“.

Daarnaast staan zeemeeuwen ervoor bekend om vissen te claimen, zelf wanneer ze geen honger hebben. Zo kan het er dus ook aan toe gaan in relaties. Sommige mensen claimen partners alsof ze van hen zijn, ook al weten ze dat de relatie niet zal werken.

