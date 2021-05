Dag op dag tien jaar na tragisch overlijden van Wouter Weylandt: Tim Merlier sprint bij Giro-debuut naar ritwinst

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft vandaag in Novara de tweede etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Toen hij als eerste de eindstreep overschreed, maakte Merlier een eregebaar voor de betreurde wielrenner Wouter Weylandt, die exact tien jaar geleden overleed na een val tijdens de afdaling van de Passo del Bocco in diezelfde Ronde van Italië.

Voor Merlier was het zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. De 28-jarige Oost-Vlaming maakte het in de eerste massasprint van deze Giro met gemak af. “In de finale was er een heel belangrijk rondpunt. Toen ik dat zag, zat ik al in goeie positie. Toen dacht ik enkel nog: ‘Sneller, sneller, sneller’. Alex (Alexander Krieger, red.) deed een hele goeie lead-out en bracht me in een perfecte positie.”

“Ik ging aan van ver. 250 meter, denk ik. Maar op het einde was het genoeg. Hier ben ik heel blij mee. Ik ben heel trots. Ik was samen met mijn vriendin (Cameron Vandenbroucke, dochter van de betreurde Frank, red.) op een hoogtestage, en daar heb ik mezelf voorbereid voor de Giro. Dat loont, vandaag.”

Minuut stilte

Aan het eind van de flashreactie richtte Merlier zich in het Nederlands tot zijn vertrouwelingen: “Ik wil iedereen bedanken die de voorbije weken in mij geloofd heeft en mij gesteund heeft. Dit is een overwinning voor jullie.”

Lawrence Naesen was de tweede Belg in de top 10, op plek 8. De rit begon overigens met een pakkende minuut stilte, ter nagedachtenis van Wouter Weylandt.