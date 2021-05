Nathalie Meskens met dochtertje naar spoed: “Mijn moederhart brak bij het zien van dat bloed”

Actrice Nathalie Meskens moest vandaag met haar dochtertje Lima naar spoed na een stevige val. Gelukkig gaat het intussen goed met het meisje, maar het was wel even schrikken, zo schrijft ze.

Morgen is het Moederdag, maar die van Nathalie Meskens is in mineur ingezet. Haar dochtertje Lima, die vorig jaar in maart geboren werd, kwam vandaag zwaar ten val en verwondde zich aan haar wenkbrauw. Het gevolg was een bezoekje aan spoed.

Niet overdramatiseren

De 39-jarige actrice uit onder meer ‘Gina & Chantal’ en ‘Danni Lowinski’ schrijft op Instagram dat ze erg geschrokken was. “Gelukkige moederkesdag aan alle heerlijke lieve mama’s out there. Die van mij was iets minder qua cadeautjes. Een bezoek aan de spoed omdat mijn lieve schat een kap in haar wenkbrauw had van een serieuze totter. We gaan het ook niet overdramatiseren want er zijn veel ergere dingen uiteraard, maar toch: plezant was anders. Mijn moederhart brak bij het zien van dat bloed dat even in Lima haar oog stroomde. Maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ze zich zal pijn doen, dat is ook een feit. Een wilde griet hè, dat heeft ze niet van mij, hoor”, klinkt het.