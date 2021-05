Vreselijk nieuws voor barman Bram van ‘First Dates’: “Voor altijd in ons hart”

Bram Van Geert en zijn echtgenote Lien zijn hun tweeling verloren. De kindjes werden te vroeg geboren en ondanks een lange strijd hebben ze het niet gehaald.

Bram, de barman die de ‘First Dates’-deelnemers op hun gemak brengt met een drankje, deelde het verschrikkelijke nieuws op Instagram. Hun tweeling was uitgerekend voor deze zomer, maar enkele weken geleden moest zijn echtgenote Lien worden opgenomen in het ziekenhuis.

Perfect en volmaakt, maar te klein

Daar hebben ze geprobeerd om de kindjes zo lang mogelijk in de buik van mama te houden, maar dat lukte jammer genoeg niet, zo beschrijft Bram. “Liefste August & Camille, toen we eind vorig jaar het nieuws kregen dat we mama en papa gingen worden, kon onze wereld niet meer stuk. Geluk, vreugde, euforie en maar stoefen over jullie naar de buitenwereld. ‘Tzijn er 2!’ We gaven jullie een naam, voelden jullie bewegen en schoppen en hadden zelfs van tevoren reeds een gevoel hoe jullie karakters zich zouden vormen. Het idee om deze zomer met twee het ziekenhuis binnen te stappen en samen met z’n viertjes als een fantastisch gezin naar buiten te gaan was een droom die zou uitkomen”.

“Vorige maand werden we echter overvallen door angst en paniek. We werden nu al opgenomen in het ziekenhuis. Zo’n 3 maand te vroeg. Samen met alle artsen hebben we gestreden om jullie zo lang mogelijk in mama haar buikje te houden, om jullie zo sterk mogelijk te maken. Dit hebben we op een ongelooflijke manier 3 weken volgehouden. Maar nog steeds waren jullie te klein, nochtans zo perfect en zo volmaakt. Zondag 2 mei hebben we het ziekenhuis niet als gezinnetje mogen verlaten maar met jullie in ons hart. Voor altijd”, klinkt het.