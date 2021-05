Met deze methode leer je elk handboek in ‘no time’ vanbuiten

De examens staan voor de deur en de eerste gedreven studenten zijn al achter de boeken gekropen. Veel van die uren zullen verloren gaan aan het handboek. Soms spendeer je dagen aan het lezen van zo’n cursus, om je er vervolgens enkele uren later niets meer van te herinneren. Herkenbaar? De SQ3R-methode kan een oplossing bieden.

SQ3R-methode helpt je bij het verwerken van handboeken. Veel studenten hebben namelijk de neiging om een nieuwe tekst te lezen en alle belangrijke passages meteen te markeren. Dat is een vorm van passief leren en je schiet er niet veel mee op. De SQ3R-methode daarentegen promoot actief lezen.

Zo werkt het

SQ3R is een acroniem voor de vijf stappen van de methode: survey, question, read, recite en review.

STAP 1: survey: Als je genoeg moed hebt verzameld om aan zo’n handboek te beginnen, lees het dan niet meteen in een keer uit. Probeer eerst te begrijpen wat het boek je probeert aan te leren. Dat doe je best door eens door de pagina’s te bladeren en de hoofdstuktitels te lezen. Wat zijn de verschillende thema’s? Welke onderwerpen worden er behandeld? Veel van die concepten zal je (hopelijk) herkennen uit de lessen.

STAP 2: question: Bij stap twee mag je je innerlijke criticus naar buiten laten. Stel vragen bij de hoofdstuktitels die je in stap een hebt gelezen. Gaat het hoofdstuk over studiemethoden, stel dan vragen als “Welke methoden bestaan er?” en “Welke studietechniek is het beste?” Noteer elke vraag die in je opkomt. Je zal merken dat je bij sommige hoofdstukken helemaal geen vragen hebt. Misschien heb je in het verleden al over dat onderwerp geleerd. Dan hoef je dat hoofdstuk niet meer te lezen. Lezen om te lezen, hoeft niet. Een handboek is namelijk geen roman. En de docent zal je het niet kwalijk nemen als je het hoofdstuk over Freud overslaat.

STAP 3: read: Nu begin je met lezen. Focus vooral op de hoofdstukken waar je veel vragen bij had. En probeer in de tekst antwoorden te vinden op de vragen die je reeds hebt gesteld.

STAP 4: recite: Bij stap vier focus je opnieuw op de vragen die je eerder had genoteerd. Dek de antwoorden op die vragen af, en probeer je te herinneren wat het boek hierover vertelt. Lukt dat niet? Dan ga je over naar stap vijf.

STAP 5: review: Als je een vraag tegenkomt waarvan je het antwoord niet meer weet, ga dan terug op zoek naar de oplossing in de tekst. Door dit concept opnieuw te bekijken, zal je het beter onthouden. Werk zo het boek af tot wanneer je alle vragen zonder probleem kan oplossen.

Na deze vijf stappen heb je een stevige basis om aan je examen te beginnen. Maar vergeet niet om ook je nota’s te leren. Enkel het handboek leren, is zelden genoeg om te slagen voor een examen. Anders zouden docenten binnen de kortste keren zonder werk zitten.