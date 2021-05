Studeren tijdens een pandemie: zo breng je structuur aan

Nu veel lessen en contacten online plaatsvinden, is de structuur voor heel wat studenten zoek. Studeer jij wel eens vanuit je bed? Ben je een eeuwige uitsteller? Dan zijn deze zeven tips zeker iets voor jou.

Maak een plan

Alles valt of staat bij je planning. Schaf daarom een agenda aan of print gratis planners die je tegenwoordig overal vindt. Maak bij het begin van elke week een overzicht met deadlines en afspraken. Zo kom je niet plots voor een verrassing te staan. Lijst daarnaast elke ochtend je doelen voor die dag op. Heb je een taak af? Kruis het dan door en ga verder met andere opdrachten. Ten slotte kan het helpen om een tijdstip naast je taken te noteren. Hoeveel tijd heb je nodig voor dat hoofdstuk? Hoelang heb je nodig om die mails uit te sturen? Dat kan motiverend werken.

Werk aan je ritme

Breng ritme in je dagen door elke dag dezelfde taken in te plannen, op dezelfde momenten. Sta bijvoorbeeld elke schooldag op hetzelfde uur op, en ga op hetzelfde uur weer slapen. Maak ook elke dag tijd vrij om iets te eten en baken je studiemomenten duidelijk af. Als je in datzelfde ritme blijft, zal je de volgende dag veel productiever zijn.

Ochtendritueel

Doe elke ochtend alsof je naar de les zou gaan. Neem dus tijd om te douchen, te ontbijten en je aan te kleden. Natuurlijk mag je voor iets meer comfort gaan, maar blijf niet heel de dag in je pyjama zitten. Trek op zijn minst iets aan waarbij je je niet zou schamen moest de postbode plots voor je deur staan. Kleren hebben namelijk invloed op hoe we ons voelen. Kies ’s ochtends frisse kleren uit en je krijgt meteen een energieboost om aan een productieve dag te beginnen.

Ga aan je bureau zitten

Het is misschien verleidelijk, maar blijf niet uren in bed liggen. Maak ergens een ruimte vrij waar je elke dag kan werken zonder te veel afleiding. Schrijf enkele motiverende quotes op post-its en plak ze op de muur voor je. Zo kan je op momenten van frustratie uitkijken naar je doelen.

Ga naar je (online) lessen

Stel je online lessen niet uit, ook zo breng je structuur in je dag. Daarbij kunnen die urenlange hoorcolleges zich snel opstapelen als je ze regelmatig uitstelt. En voor je het weet staat dat examen voor de deur. Volg je lessen dus live en wees niet bang om vragen te stellen. Zo behoud je je focus.

Motivatie zoek?

Ben je niet meer gemotiveerd? Je bent niet alleen en wees vooral niet te hard voor jezelf. De Pomodoro-techniek kan je helpen om je motivatie weer terug te vinden. Zet om te beginnen een alarm klaar over 25 minuten. Studeer nu 25 minuten lang zonder afleiding: geen Facebook, geen Instagram en geen Netflix. Na die 25 minuten neem je even een pauze van drie tot vijf minuten. Dat is net genoeg tijd om je brein voldoende rust te geven. Ga dan weer aan de slag voor nog eens 25 minuten. Nadat je vier keer 25 minuten hebt gewerkt, neem je een lange pauze. Zo ga je door tot wanneer je in een ritme zit. Je zal het zien: studeren gaat plots vanzelf.

Ontspan

Als je het druk hebt, is het niet altijd gemakkelijk om jezelf wat ontspanning te gunnen. Plan wat tijd in voor beweging en voor niksen. Hou hier rekening met je productieve en minder productieve uren. Heb je bijvoorbeeld elke dag een dipje tussen 17 uur en 19 uur? Gebruik die tijd dan om iets te eten en je boodschappen te doen. Studeer je het productiefst in de ochtend? Ga dan vroeg aan je bureau zitten, om vanaf 21 uur te ontspannen.