Hoe normaal ben ik? Deze website kan het je vertellen

De website ‘How Normal Am I‘ biedt je een unieke blik achter de schermen over hoe jouw gezicht wordt beoordeeld door artificiële intelligentie. Hoe knap ben ik? Wat is mijn BMI? Hoe oud zal ik worden? Deze vragen zijn maar een voorproefje van wat deze robot over je kan vertellen.

De website ‘How Normal Am I‘ kan je binnen enkele klikken heel wat over jezelf vertellen. Hoe aantrekkelijk je bent, hoe lang je zal leven, of je wel of niet vrolijk reageert op een grappige foto van een hond, …

Niet ontschuldig

‘How Normal Am I‘ werd gefinancierd door de Europese Unie, waar het onderdeel uitmaakt van het Sherpa Project. SHERPA analyseert de ethische kant en eventuele problemen op vlak van mensenrechten die bij AI en Big Data komen kijken.

De maker van dit programma, kunstenaar Tijmen Schep, hoopt met het project de betrouwbaarheid van artificiële intelligentie in twijfel te trekken.

Zo gebruiken websites zoals Tinder en TikTok kunstmatige intelligentie om je begeerlijkheid te bepalen. Tinder kan je op die manier beter voorstellen aan even aantrekkelijke kandidaten. TikTok aan de andere kant zal je video sneller delen als je knap bent. Maar deze data is niet altijd even consistent. Je komt namelijk plots slanker over als je je wenkbrauwen optilt. En je lijkt meteen jonger als je je hoofd wat kantelt. Niet alle AI-toepassingen zijn echter even onschuldig.

Niet alle AI-toepassingen zijn echter even onschuldig. Naar verluidt willen verzekeringsmaatschappijen AI gebruiken om je BMI te bepalen en te berekenen hoe oud je zal worden. Dat zou een effect kunnen hebben op je verzekeringskosten. Enkele headhunters zouden dan weer beloven om de ideale kandidaat te selecteren aan de hand van zo’n artificiële intelligentie-programma’s. Wordt jij binnenkort afgewezen voor een job omdat je niet genoeg glimlachte naar de camera?