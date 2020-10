Artificiële intelligentie raadt jouw droomjob

Dankzij artificiële intelligentie kunnen werkzoekenden nu vier keer sneller een oriëntatietest afleggen. De Belgische softwareontwikkelaar Radix ontwikkelde met behulp van de technologie immers een digitale tool die werkzoekenden inspireert met passende beroepen op basis van hun interesses.

In het verleden moesten werkzoekenden een vragenlijst invullen van meer dan 100 vragen om een idee te krijgen van welke beroepen aansluiten bij hun profiel en interesses. VDAB stelde vast dat veel werkzoekenden die beroepsoriëntatietest niet volledig invulden. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst ging daarom op zoek naar oplossingen om de test gebruiksvriendelijker te maken en tegelijkertijd de beroepsvoorstellen te verbeteren.

Samen met de Belgische softwareontwikkelaar en AI-expert Radix ontwikkelde VDAB de digitale tool ‘Oriënt’, die dankzij machine learning de oriëntatietest inkort en nauwkeuriger maakt.

Van 45 naar 10 minuten

Oriënt maakt gebruik van datasets van VDAB en artificiële intelligentie-algoritmes om de verbanden tussen interesses en beroepen te leren. Tijdens de test houdt het algoritme rekening met de eerdere antwoorden van de gebruiker om met gerichte opvolgvragen snel passende beroepen voor te stellen. Dankzij het algoritme vullen werkzoekenden de test meer dan vier keer zo snel in. Waar zij vroeger gemiddeld 45 minuten deden over de klassieke vragenlijst verlaagde Oriënt die tijd tot 10 minuten.

Enkele voorbeelden uit de vragen die werkzoekenden voorgeschoteld krijgen, zijn ‘of zij al dan niet graag fysiek werk doen’, ‘graag advies geven’, of ‘het interessant zouden vinden om in de gezondheidssector te werken’. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de werkzoekende een op maat gemaakt lijstje met beroepen die weleens iets voor hem of haar zouden kunnen zijn.

De oriëntatietest gidst werkzoekenden naar jobs die in de lijn liggen van hun interesses en verwachtingen, maar daagt de werkzoekende ook uit om nieuwe jobs te overwegen die voordien nog niet op zijn of haar radar stonden. Zo kan Oriënt mensen inspireren om zich te herscholen of om te solliciteren op nieuwe vacatures.

‘Relevanter dan ooit’

De laatste maanden nam het aantal werkzoekenden in Vlaanderen gevoelig toe als gevolg van de coronacrisis. Software die helpt om werkzoekenden naar werk te gidsen dat hen interesseert en voldoening geeft, is zo relevanter dan ooit.

«In tijden van economische onzekerheid is het belangrijk werkzoekenden te ondersteunen om zo vlot mogelijk een nieuwe job te vinden», weet Davio Larnout, CEO bij Radix. «We kijken ernaar uit om de Vlaamse arbeidsmarkt verder te blijven vernieuwen.»