De Mol: waarom de drie finalisten de mol zouden kunnen zijn

Na weken gokken weten we zondagavond eindelijk wie dit jaar de mol is. Is het Annelotte, Sven of Lennart? Dit is waarom ze alle drie de mol zouden kunnen zijn.

Annelotte

Foto Play4

Annelotte wordt door de mollenjagers, het minst als mol gezien.

Vooral in het begin van het seizoen gedroeg ze zich erg verdacht. Maar de laatste afleveringen zakt ze steeds verder weg op de verdachtenlijst. Maar waarom zou ze wél de mol kunnen zijn?

Annelotte maakte zich verdacht door in de opdracht met het pianostuk, niet op te merken dat Kevin de fouten noten inoefende. Merkte ze het expres niet op of had ze het gewoon niet door?

Daarnaast gedroeg ze zich tijdens de opdracht waar bij ze hun adem moesten inhouden, erg vreemd. Ze kreeg een paniekaanval en besloot daardoor om geen poging meer te doen. Veel mollenjagers twijfelen aan de echtheid ervan.

De laatste keer dat Annelotte verdacht deed, was tijdens de graffiti-opdracht. Jasmien wees bij de originele foto erop dat er twee touwtjes aan de trui hangen. Net op het moment dat ze hierover begon, veranderde Annelotte snel van onderwerp. Deed ze dit bewust?

Sven

Foto Play4

Sven lijkt op het eerste zicht een kandidaat, maar toch gedraagt hij zich soms verdacht. Waarom zou Sven de mol kunnen zijn?

Tijdens de carpool-karaoke opdracht zong Sven niet erg toonvast, terwijl hij daarvoor nog zei dat hij dit wel goed kon.

Bij de opdracht met de wijnglazen, stapte Sven wel aan een erg hoog tempo door. Hierdoor konden enkele kandidaten niet goed volgen en liet onder andere Dami een glas vallen. Stapte hij bewust erg snel?

Tijdens het maken van de videoclip, zorgde Sven er ook voor dat er geen geld verdiend werd. Hij was verantwoordelijk voor het falen van het gedeelte met de alpenhoorn. Sven speelde niet tweemaal dezelfde noot, terwijl hij dit tijdens het oefenen perfect kon spelen. Deed hij dit expres of had hij gewoon pech?

Lennart

Foto Play 4

Voor heel wat mollenjagers is Lennart, de mol. In het begin bleef hij wat op de achtergrond maar sinds de laatste afleveringen komt hij steeds meer op de voorgrond terecht. Waarom zou Lennart de mol kunnen zijn?

In aflevering één kon Lennart niet ophouden over zijn, toch wel aparte, huisdier. Hij heeft als huisdier een axolotl, wat ook een molsalamander genoemd wordt. Is dit een hint of is het toeval?

Als we de follow-the money-theorie volgen van wieisdemol.be, dan heeft Lennart dit seizoen het minste geld binnengehaald. Zeker nadat hij 10.000 euro uit de groepspot liet verdwijnen.

In het begin van aflevering vier, zeiden de kandidaten welk dier het best bij hun paste. Lennart antwoordde dat hij zichzelf als een vogel ziet. Doorheen de aflevering kwamen verschillende verwijzingen naar vogels terug, zowel in woorden als in de opdrachten. Wist Lennart dit op voorhand en speelde hij hierop in?

Om te weten te komen wie de mol uiteindelijk is, moet je zondagavond naar de finale van ‘De Mol’ kijken.

De finale van De Mol kan je om 19u55 bekijken op Play4.