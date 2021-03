Alina uit ‘De Mol’ liep “afschuwelijk” litteken op: “Gelukkig had ik gedronken” (foto)

Alina Churikova vertelt in een interview dat ze vorige zomer in een dronken bui een litteken heeft opgelopen in haar gezicht.

Alina Churikova was vorig jaar de saboteur van dienst in ‘De Mol’. Jolien ontmaskerde haar en mocht vervolgens met 22.835 euro naar huis. In een dubbelinterview in Humo praat ze met de vorige mol Elisabet Haesevoets (35) over diens job als esthetisch arts.

Litteken aan oog

De 22-jarige studente logopedie blikt terug op een gênant moment tijdens de zomer van 2020 en geeft aan dat ze daarom Elisabets hulp kan gebruiken. “Ik kom wel een keer langs, ik ben vorige zomer namelijk piraat geworden: kijk maar eens naar dit afschuwelijke litteken!”, zegt ze terwijl ze wijst naar een klein streepje langs haar linkeroog.

“Ik ben tegen de hoek van een tafel gevallen. Met mijn zatte botten, ja. De dokter zei het in het ziekenhuis, met zo’n typisch strenge doktersblik: ‘Juffrouw, u hebt gedronken.’ Ik antwoordde: ‘Ja, oké, ik beken.’ Die naaien daar ook moordenaars, hè (lacht). Nog goed dat ik gedronken had, anders was ik wellicht veel harder gevallen”, knipoogt ze.

Geen chirurgie

De esthetische geneeskunde van Elisabet mag overigens niet verward worden met plastische chirurgie. “Ik doe alles om het uiterlijk te verbeteren, maar zonder te snijden. En ik ben voorstander van less is more: veel artsen promoten zúlke lippen, maar daar is het mij niet om te doen. Ik probeer de patiënten in sommige gevallen zelfs tegen zichzelf te beschermen. Er zijn vrouwen die met hun vingers aan hun gezicht beginnen te plukken en te duwen: ‘Kijk nu hoe slecht dat eruitziet!’ Niet moeilijk (lacht). Ik wil dat mensen zich vooral béter voelen”, klinkt het.

