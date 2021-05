Wouter uit ‘De Bachelorette’: “Ik denk dat die uitspraak in mijn voordeel heeft gespeeld”

Spanning alom in ‘De Bachelorette’! Wordt het Wouter of dan toch Ivan? Feit is dat Wouter nooit verwacht had dat Django er vóór hem uit zou liggen. Hij denkt te weten wanneer zijn kansen plots de hoogte in zijn gegaan.

Wouter Vanspauwen zit in de finale van ‘De Bachelorette’. Niet met Django, maar met Ivan. Dat had hij zelf niet zien aankomen. “Ik had mijn afscheidsspeech al helemaal voorbereid. Elke en ik hadden een toffe date. We hebben veel gelachen, maar met Django en Ivan heeft ze gekust. Ik ging er dan ook vanuit dat zij onder hun tweeën zouden uitmaken wie er ging winnen. Ik zag hen sinds dag drie als de finalisten, maar ik ben er dan gelukkig tussenin geglipt”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Nog niet verliefd

Door het afvallen van Django geloofde hij meteen een stuk meer in de overwinning. “Toen favoriet Django afviel, heb ik mij wel afgevraagd wat Elke nu echt zoekt in een man. Ivan is wat jonger en staat minder ver in het leven. Hij heeft ook geen kinderen. Dus misschien kiest ze dan toch wel voor mij? Ik heb in de aflevering van vorige week gezegd dat ik niet verliefd was, en dat was ook zo. Ik word nu eenmaal niet snel verliefd. Ik heb toch wel wat muren rondom mij die eerst omvergeblazen moeten worden. Maar misschien wil Elke ons wel de kans geven om de liefde te laten groeien. Dus ik gaf mezelf vijftig procent kans”, klinkt het.

Stroomversnelling

De 40-jarige juridisch adviseur uit Alken vermoedt dat Elke hem als grote kanshebber begon te zien na de groepsdate met kinderen. “Voordien vond ze mij wel een toffe kerel waarmee ze kon lachen, maar toen heeft ze ook een andere kant van mij gezien. Tijdens de individuele date hebben we mekaar pas echt leren kennen. Vanaf dat moment is het in een stroomversnelling geraakt en zijn we dichter naar elkaar gegroeid”, legt hij uit.

Opvallen

Toch maakte hij in het begin geen al te beste beurt door te zeggen dat Elke zijn type niet is. Hij heeft echter helemaal geen spijt van die uitspraak. “Ik heb er trouwens meteen aan toegevoegd dat ik haar een heel mooie vrouw vind. Ik ben gewoon eerlijk geweest en ik denk dat die uitspraak toch eerder in mijn voordeel heeft gespeeld. Ik heb dat vrij vroeg in het programma gezegd. In zo’n grote groep mannen moet je proberen op te vallen. Ik denk dat ik haar daarmee heb kunnen triggeren, waardoor ze toch benieuwd was om me beter te leren kennen”, besluit hij.

De finale van ‘De Bachelorette’ is vanavond om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be