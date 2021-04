Wouter uit ‘De Bachelorette’: “Ook Elke vond dat volgens mij storend aan Django”

De strijd tussen de laatste vier kandidaten in ‘De Bachelorette’ wordt steeds groter. Ook Wouter is nog steeds in de running. Zijn grootste concurrent is nog steeds Django, al heeft Wouter toch enkele bedenkingen bij hem.

Ivan, Gertjan, Django en Wouter. Een van hen wordt normaal gezien de man van Elke Clijsters (36). Django blijft haar favorietje, maar ook Wouter lijkt steeds hoger in haar verlanglijstje te staan. En dat ondanks het feit dat hij in het begin zei dat ze niet zijn type is. “Ik had gehoopt dat ik niet onmiddellijk zou afvallen, maar ik heb mezelf nooit tot de topfavorieten gerekend. Zeker niet nadat ik eruit flapte dat Elke qua uiterlijk niet mijn type is. Maar zoals ik eerder al vertelde, heb ik mijn mening heel snel bijgesteld. Elke is een topvrouw”, vertelt hij in TV Familie.

Bedenkelijke uitspraken

De 40-jarige juridisch adviseur uit Alken weet dat Django een streepje voor heeft, maar heeft zijn bedenkingen bij sommige uitspraken van hem. “Wel, ik moet zeggen dat ik wat verrast was door de uitspraken van Django. Hij zei dat wat er in de villa gebeurt hem niet boeit. Dat Elke de enige is die hem echt interesseert. Dat hij daar zo over denkt is vreemd, want in de villa is daar niets van te merken. Integendeel, Django komt tegenover ons heel verlegen en bedeesd over. Dat competitieve element: daar merk ik niets van”, klinkt het.

Berekend en stilletjes

De papa van een tweeling vond dat Django overigens nogal flauw overkwam tijdens de duodate, toen Wouter en Django om de beurt met een jeep moesten rijden. “Het doel van die date was dat Elke wilde weten bij wie van ons tweeën ze een veilig gevoel had. Ik vond dat uiteraard belangrijk, maar ik wilde ook dat we ons zouden amuseren. Terwijl Django heel berekend en stilletjes reed, zodat Elke zich toch maar veilig zou voelen. Maar sorry: zelfs mijn oma van negentig rijdt sneller! Ook Elke vond het naar mijn gevoel toch storend dat Django niet een beetje losser durfde te zijn”, luidt het.

Geen spijt

Of Wouter uiteindelijk de man van Elke wordt, verklapt hij uiteraard niet. Maar hij heeft alvast geen spijt van zijn deelname. “Je zal moeten kijken hoe – en of – het verder verloopt tussen Elke en mij. Al wil ik wel dit zeggen: ik heb totaal geen spijt van dit avontuur. Ik heb een fantastische vrouw leren kennen, nieuwe vrienden gemaakt én ik ben erin geslaagd volledig mezelf te blijven op tv. Dus: no regrets!”, besluit hij.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be