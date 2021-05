RECEPT. Daarom gooi je de pitten van een pompoen beter niet weg

Pompoenen herinneren ons steevast aan Halloween, maar dat is eigenlijk volledig onterecht. De groente is doorheen het hele jaar een handig extraatje in de keuken, al helemaal omdat hij erg makkelijk te bewaren is. Eén oogst in de herfst is voldoende om het jaar rond van het oranje goedje te genieten.

Wie weleens een pompoen heeft klaargemaakt, weet dat de voorbereiding meer dan het halve werkt is. De enorme groente schillen, snijden en ontpitten is een heus karwei en levert ook nog eens een hoop afval op. Maar wist je dat je die pitten helemaal niet in de vuilnisbak hoeft te gooien?

Groen of wit?

In de winkel heb je ze vast wel eens zien voorbijkomen: de gedroogde, groene pompoenpitten. En misschien heb je je ooit afgevraagd hoe het komt dat de pitten die jij in een pompoen vindt niet groen, maar wit kleuren. Wel, het antwoord daarop is simpel: de groene zaden zijn niet meer dan de kern van de pit – ze gaan dus verscholen onder de buitenste, witte laag. Wat betekent dat je die witte pompoenpitten perfect kan opeten. De witte laag verwijderen is zelfs niet nodig, integendeel, die zorgt voor wat extra vezels.

Snack

Volgende keer dat je een pompoen schilt, houd je de pitten dus beter aan de kant. Probeer zo veel mogelijk van het vruchtvlees te verwijderen en spreid ze vervolgens uit over een bakplaat. Doe er wat olijfolie op en kruid naar smaak alvorens je ze een kwartiertje op 180 graden afbakt. Vervolgens kan je ze gebruiken als snack of ter garnering van een soep of slaatje. Gezond en je creëert ook nog eens minder afval.