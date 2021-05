RECEPT. Zo gebruik je al die paardenbloemen in je tuin

De lente is begonnen, de zon laat zich regelmatig zien en als bij wonder zijn ze daar: de paardenbloemen. Als harige, minuscule zonnetjes steken ze af tegen het intens groene lentegras. Een doorn in het oog voor zij die houden van een gazon als een golfterrein, maar een delicatesse voor de wildplukker.

Om nog even terug te komen op dat golfterreinwaardige gazon: hoog tijd om van die esthetische visie af te stappen. Een hoger, wilder stuk gras is stukken beter voor het milieu. Niet alleen kan het op die manier meer regenwater opvangen, maar bovendien is het een buffet à volonté voor insecten allerlei, waaronder bijen en vlinders. En voor jou is het alleen maar minder maaiwerk. Reden genoeg dus om deel te nemen aan de actie ‘Maai Mei Niet’ en je grasmaaier deze maand onaangeroerd te laten.

Wilde schat

Terug naar het onderwerp ter zake: de paardenbloem. Veel mensen zien het gele plantje als onkruid, maar niets is minder waar. Fervente wildplukkers weten het al langer, maar de paardenbloem is een ware schat aan eten. Elk deel van de plant kan namelijk gebruikt worden. Let er wel op dat je de plant enkel oogst daar waar je zeker bent dat er geen pesticiden werden gebruikt.

Wortel

De wortel is wellicht het minst gebruiksvriendelijke deel van de plant. In principe kan je hem roosteren en gebruiken als een milieuvriendelijk alternatief voor je gebruikelijke kopje koffie, maar dat vraagt wel wat werk. Gedroogd kan je er ook een kruidenthee van zetten, maar let wel op de hoeveelheden.

Blad

Je had het misschien al gemerkt, maar het groene blad van de paardenbloem heeft veel weg van rucola. En je kan het eigenlijk ook op dezelfde manier gebruiken. Voor een slaatje zijn jonge bladeren het meest geschikt. Zijn de blaadjes al wat ouder? Dan kan je ze bijvoorbeeld verwerken in een smoothie of er pesto van maken. Ook stomen is een optie.

Bloem

De gele bloemblaadjes zijn zonder twijfel het elegantste deel van de plant. Je kan ze perfect rauw gebruiken, bijvoorbeeld voor een beetje kleur in een slaatje. Maar je kan er even goed thee van zetten, limonade of stroop mee maken. Onderstaand recept toont je hoe je de bloemen makkelijk verwerkt tot een stroop of siroop (afhankelijk van hoelang je het mengsel laat inkoken). Perfect voor op pannenkoeken of om je water een lekker smaakje te geven.

Ingrediënten

4 kopjes paardenbloemen (verwijder de groene hals voor een nog zoeter resultaat)

1 kilo suiker

2 onbehandelde citroenen

Bereidingswijze