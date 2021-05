Kato Callebaut heeft duidelijke boodschap voor Elke Clijsters uit ‘De Bachelorette’: “Alsjeblieft…”

Vanavond staat de finale van ‘De Bachelorette’ op het programma. Eindelijk komen we te weten wie de nieuwe vriend van Elke Clijsters wordt. Grote fan Kato Callebaut hoopt alvast dat Elke niet voor de verkeerde persoon gaat kiezen…

Alle ‘De Bachelorette’-fans zitten op het puntje van hun stoel. Straks weten we of Elke Clijsters kiest voor Wouter, een 40-jarige juridisch adviseur uit Alken; of Ivan, een 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen.

Smeken

Kato Callebaut volgt het programma al van in het begin. De 29-jarige ‘The Starlings’-zangeres smeekt Elke bijna om voor haar favoriet te gaan. “Kies dan voor Wouter alsjeblieft”, schrijft ze op Twitter.

Gedoemd om te mislukken

Eerder lieten heel wat volgers al weten dat ze niet goed begrijpen wat Elke in Ivan ziet. “Echt waar. Zelfs een blinde kan zien dat dat met Ivan amper kans heeft op slagen”, klinkt het onder meer. Anderen zijn er dan weer zeker van dat het Ivan wordt. “Oh nee, het is Ivan die ze zal kiezen”, lezen we ook.