Is bier een wondermiddel voor huid en haar? Test het zelf in de bierspa!

Iedere Belg weet op tijd en stond een vers getapt pintje te appreciëren, maar wist je dat bier ook goed is voor je huid en haar? Water, hop, gerst en gist vormen de natuurlijke hoofdingrediënten en hebben heel wat heilzame eigenschappen. Daarom kan je vanaf nu bij Bath & Barley, de eerste bierspa van België, gaan baden in bier en je haar wassen met trappistenshampoo.

In de middeleeuwen hadden ze al door dat bier niet enkel gedronken kon worden, maar dat het baden in de ingrediënten een positieve werking heeft op lichaam en geest. In Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Hongarije is bierbaden nog steeds erg populair. Deze landen hebben niet alleen een grote biercultuur, maar zijn ook dol op spa en wellness. Je hebt er dan ook tal van wellnesscentra die enkel bierspa’s aanbieden. Hoewel we in België bij de grootste bierlanden ter wereld horen, is de traditie van bierbaden bij ons verloren gegaan. Tot nu! Bath & Barley, de eerste bierspa in België, heeft begin deze maand de deuren geopend in hartje Brussel.

Soepel haar en een schone huid

Maar waaróm zou je een bierbad nemen? Wel, de kuip wordt niet zomaar gevuld met Carapils of Jupiler, maar met de natuurlijke ingrediënten van bier: hop, gist en gerst. Die hebben stuk voor stuk een positief effect op je lichaam. De actieve enzymen en de biergist maken je huid en haar soepel en zacht, de hop zit vol anti-oxidanten en reinigt je poriën. De warmte van een bierbad (zo’n 38C°) zorgt voor een ontspannen effect.

Droom je van lange Rapunzellokken? Ook dan kan bier soelaas bieden. Er bestaan namelijk shampoos met biergist. Die biergist bevat heel kleine stukjes schimmel. Dat klinkt niet echt smakelijk, maar ze herbergen wel een schat aan vitaminen, mineralen en aminozuren die de aanmaak van keratine , het belangrijkste bestanddeel van je haar, een boost geven. Biershampoo kan je haar dus effectief doen groeien, al zal je dan wel enkele maanden geduld moeten uitoefenen.

Scrub van Belgische hopbellen

Bij Bath & Barley kom je niet alleen buiten met een glanzende huid, maar ook een encyclopedie aan kennis over onze Belgische biercultuur. Je krijgt er immers uitleg over Belgische bieren, over de gerst en het gist die aan het bad worden toegevoegd én je kan de hop kiezen voor een speciale scrubsessie. Voor deze laatste werken de initiatiefnemers met het Belgische Forrest Farm van de familie Lagache, 3e generatie hopkwekers uit het Waalse dorpje Waasten. Zij kweken maar liefst 11 soorten hop met elk hun eigen kenmerken. Bath & Barley koos voor de variëteiten Hallertau Mittelfruh (subtiel en kruidig), Cascade (citrus en pompelmoes) en 7784 (fruitig en exotisch). Deze laatste is trouwens een door de hopboer zelf ontdekte wilde hop. De naam is de postcode van het dorp Waasten. Forrest Farm levert alle hop in de vorm van gedroogde hopbellen. Deze worden dan vermalen om als scrub te kunnen worden gebruikt. Zo geven ze het best hun unieke aroma’s en heilzame werking af.

Hoe werkt het?

Foto Bath & Barley

Bath & Barley is een privéspa, waar je een ruimte huurt met je bubbel. In tegenstelling tot grotere wellnesscomplexen is deze spa dus wel open.

Je maakt een afspraak voor één tot zes personen. Je bad wordt voor jou gevuld met vers (warm) water en gerst en gist. Je kiest met welke Belgische hop je jezelf een scrub wenst toe te dienen. Vanuit het bad kan je zelf een pintje tappen of je kan kiezen uit een van de speciale ‘beer flights’ met food pairing. Na het bad kan je relaxen op een strobed, het glasraam met middeleeuws brouwerstafereel bewonderen, verder uitrusten in een sauna met hoparoma’s of je haar wassen met trappistenshampoo.

Vanaf 99 euro

Meer info op www.bathandbarley.com.