Bierbrouwerij van 5.000 jaar oud ontdekt in Egypte

België is het land van het bier, maar we waren lang niet de eerste bierkenners. Archeologen hebben in Egypte namelijk resten gevonden van een bierbrouwerij die zeker 5.000 jaar oud is.

De ontdekking werd gedaan in de oude Nijlstad Abydos, meldt het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De vondst in de centrale provincie Sohag dateert waarschijnlijk uit de tijd van koning Narmer, de eerste koning van Egypte, rond het jaar 3100 vóór het begin van de gangbare jaartelling.

