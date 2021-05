EU bereid te praten over opheffing van patenten op coronavaccins

De Europese Unie is bereid te praten over het Amerikaanse voorstel om de patenten op coronavaccins op te heffen, om op die manier de productie en verdeling van de vaccins te versnellen. Dat heeft Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, verklaard.

«De EU is bereid over elk voorstel te praten dat de crisis op een efficiënte en pragmatische manier aanpakt. We zijn bereid te praten over de manier waarop het Amerikaanse voorstel kan toelaten die doelstelling te bereiken», aldus von der Leyen.

Tegelijkertijd lanceerde de Europese Commissievoorzitter een nieuwe oproep aan andere producerende landen om onmiddellijk de export van vaccins toe te laten en maatregelen te vermijden die de internationale toeleveringsketens verstoren. Von der Leyen wees er ook op dat de EU al meer dan 200 miljoen doses heeft uitgevoerd naar meer dan negentig landen. De VS daarentegen hebben nog geen enkel vaccin laten vertrekken en staan enkel de export van bestanddelen toe. Ook het VK laat de uitvoer van vaccins niet toe.

Immuniteit

De Amerikaanse regering had woensdag aangekondigd dat ze de opheffing van patenten op coronavaccins gaat steunen. Dat wordt in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie bepleit door India en Zuid-Afrika als hefboom om de wereldwijde productie te vergroten en de wereldbevolking sneller in te enten.

Reactie

De farmabedrijven zijn gekant tegen het voorstel en kregen tot dusver de steun van onder meer de VS en de EU. Volgens de farmaceutische industrie zorgt het vrijgeven van patenten niet voor meer vaccins, maar voor ontwrichting van de vaccinproductie en -distributie. Dat schrijft de internationale federatie van farmaceutische bedrijven in een verklaring waar desgevraagd in ieder geval Pfizer achter staat.