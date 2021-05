Conner Rousseau gedegouteerd door walgelijke haatberichten: “Er zijn grenzen” (foto’s)

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft hard uitgehaald naar mensen die hem via Instagram bestoken met ranzige berichten. “Iemand de dood of aanranding toewensen, kan echt niet”, klinkt het.

De 28-jarige voorzitter van de sociaaldemocratische partij Vooruit deelde donderdag enkele misselijkmakende berichten uit de inbox van zijn Instagram. Volgens hem zijn ze afkomstig van Vlaams Belang-aanhangers. “Een dag in het leven: Vlaams Belang-aanhangers in mijn DM. Lang getwijfeld om te posten, maar er zijn toch echt grenzen of niet?”, schrijft hij op Instagram.

Verwijzing naar wijlen Steve Stevaert

Zo stuurden enkele mensen hem dat ze hopen dat hij overvallen wordt of zelfs hetzelfde lot ondergaat als sp.a-politicus Steve Stevaert, die in 2015 dood aangetroffen werd in het Albertkanaal. “Khoop da ge door buitenlanders (jongeren zoals jij da zegt) is beroofd word se. Of gade gij bukken en zuige?” (sic), en “Zoude ni beter zoals 1 van de vorige voorzitters doen van spa? Die ging fietsen en kwam nimmer terug. Ge zou een groot plezier doen aan vele” (sic), klinkt het onder meer.

Oproep tot fatsoen

Rousseau roept op om dergelijke uitspattingen achterwege te laten en de politieke dialoog fatsoenlijk te houden. “Dit is slechts een selectie uit de tientallen berichten van de laatste week. Geen idee waarom ik aandacht geef aan dit soort, maar ik roep iedereen op om grondig politiek te discussiëren, van mening te verschillen, maar nooit anderen de dood of aanranding toewensen. In geen enkele richting”, benadrukt hij.