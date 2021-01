Conner Rousseau krijgt volle laag op Twitter na zijn “schandalige” opmerkingen op Instagram

Politicus Conner Rousseau (sp.a) is in het midden van een sociale mediastorm terechtgekomen nadat hij maandagavond enkele “ludieke” studietips op zijn Instagram-verhalen had gedeeld. Ook enkele opmerkingen op hoe studenten hun examens doorkomen, kunnen volgens Twitter niet door de beugel.

Conner Rousseau deelde maandagavond enkele studietips op zijn Instagram-verhaal om studenten een hart onder de riem te steken. Hij vroeg daarbij ook “hoe studenten hun examens doorkomen”. Vooral de reactie van de politicus op een antwoord dat hij daarop binnenkreeg, schiet in het verkeerde keelgat bij de Twitteraars. “Hopen dat ik ni meer wakker wordt (sic)”, reageerde iemand, waarop Rousseau een grapje maakte over de dt-fout. “Los van het feit dat je dit niet mag hopen, ‘ik word’ schrijf je best op je examen zonder -t”, schreef hij.

Schandalig, lachen met mentale gezondheid en donkere gedachten is een sociale partij niet waardig. Stop met te doen alsof je nog een arme student bent en doe je eigen werk #bye https://t.co/6yk3KVJMo6 — Paola travella (@paola_travella) January 5, 2021

Ook de tips zelf worden niet op applaus onthaald. Die dienden om “te informeren en te amuseren”, aldus Rousseau in een reactie, maar volgens sommigen is hij in beide opzetten gefaald. Zo raadt hij studenten onder andere aan om eerst een dag te verspillen aan Netflix, om de volgende dag onder stress “dubbel zo hard te knallen”. Voor wie het echt “schijtebeu” is, geeft de politicus de tip om te denken aan “de arme kindjes” die niet de kans krijgen om te studeren.

@sp_a gelieve uw overjaarse puber @conner_rousseau zijn gsm af te pakken. Met bezorgde groeten, een linkse kiezer die niet kan lachen met kinderarmoede en zelfdoding. 🤨 — Jonas Geeraerts (@GeeraertsJonas) January 5, 2021

“Schandalig”, luidt het bij de co-voorzitter van Jong Groen op Twitter. Ook pedagoog Pedro De Bruyckere reageerde door Rousseau zes “effectieve studiemethodes” door te sturen. “Je moet dan wel op tijd beginnen”, klinkt het. Midden in de controverse deelde Rousseau die tips later ook effectief op Instagram. “Het is wetenschappelijk bewezen dat stress een enorme impact kan hebben op mentaal en fysiek welzijn”, zegt iemand anders.

Pornhub

Op eerder vernoemde vraag antwoordde een andere volger ook ‘snokkeu’ (masturberen). Hier reageerde Rousseau op door zelf te vragen “Wel euh, hoe ontspannen jullie?” en dan de keuze te geven tussen ‘Netflix’ en ‘Pornhub’. Die pornosite komt de laatste tijd echter vaak in opspraak vanwege de verspreiding van kinderporno en misbruik.

Here we have the president of the Flemish #Socialist party supporting a site known for child abuse, misogyny and more. Ideology isn’t without dangers.@conner_rousseau @TheProgressives @sp_a https://t.co/kwocBpooM1 — Pascal Calu SJ (@pcalu) January 5, 2021

Heb jij een mediatrainer @conner_rousseau ?

Zo ja, heb je zijn/haar advies gevraagd voor je dit op #Instagram zette? pic.twitter.com/5mgxbOOxb8 — Bart De Clerck (@bartdecl) January 5, 2021

Reactie Rousseau

Het lijkt erop dat Rousseau enkele van de omstreden verhalen al zelf heeft verwijderd, maar intussen leiden de screenshots een eigen leven op Twitter. Hij reageerde zelf op de commotie via een nieuw Instagram-verhaal. “Wie me volgt weet dat ik enorm opkom voor studenten. Dagelijks. En dat ik enorm bezig ben met mentaal welzijn. … Als bepaalde posts niet zo zijn overgekomen vind ik dat dan ook jammer. Sorry daarvoor.”