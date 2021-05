Paniek in ‘Blind Gekocht’ nadat experten het niet eens zijn: “Ik denk dat ze sowieso gaan wenen” (video)

Primeurtje in ‘Blind Gekocht’, het programma waarin mensen een huis kopen zonder het bezichtigd te hebben. Béa en Bart waren het immers niet eens over de aankoop van een huis, maar toch ging Béa ermee door.

Deelnemers Thomas en Sofie hebben een budget van 380.000 euro en legden hun vertrouwen in handen van Béa en Bart. Béa vond een huis voor hen, maar Bart vond het geen goed idee om het te kopen. Toch waagde Béa de gok. “Ik was er niet mee akkoord. Béa heeft mij ook moeten overtuigen. Het was de eerste keer dat we een discussie hadden om een huis te kopen en dat ik er echt niet achter stond”, legt Bart uit.

Spanning

Sofie en Thomas geraken lichtjes in paniek. “Spannend! Hoe zou je je zelf voelen als je 380.000 euro hebt gegeven aan een huis waarover de experten het zelf niet onderling eens waren”, zegt Sofie voor de camera.

Tranen

Béa geeft toe dat ze ook haar twijfels heeft over het project. “Ik ben er ook enorm nerveus over. Dit is een project waar ik nu van denk: ‘dat gaat staan of vallen’. Ik denk dat ze sowieso gaan wenen, maar ik hoop dat het van geluk is”, klinkt het.

