Bart Appeltans uit ‘Blind Gekocht’ verklapt de laatste interieurtrends: “De klassieke open haard is helemaal terug”

Bart Appeltans ken je als de sympathieke interieurarchitect die in het VIER-programma ‘Blind Gekocht’ ouderwetse huizen omtovert tot moderne sprookjeskastelen. Daarnaast leidt hij het architectenbureau Sfar en ontpopt hij zich als schrijver van een interieurboek. Hoewel hij midden in de opnames van het derde seizoen van ‘Blind Gekocht’ zit, kon hij toch even tijd vrijmaken om zijn beste designtips met ons te delen.

Janne Vandevelde

Als je één kamer zou moeten kiezen, welke zou je dan aanpakken?

«Dat hangt ervan af in welke ruimte je het meeste tijd doorbrengt. Voor de meeste mensen is dat de keuken met eetkamer of woonkamer. Als je graag kookt en veel vrienden uitnodigt, steek je beter je geld in die ruimtes dan in bijvoorbeeld je slaapkamer. Nu de dagen korter worden, is het belangrijk dat je je lievelingsruimtes knus en warm aankleedt. Tapijten en kussens doen al wonderen.»

Je runt een architectenbureau. Is er veel veranderd sinds de coronacrisis?

«Door de eerste lockdown hebben de werven zo’n achttal weken stilgelegen, waardoor het nu razend druk is. Omdat mensen zoveel thuis zitten, kennen ze hun huis door en door en weten ze welke renovaties ze willen uitvoeren. Bovendien nemen reizen geen grote hap uit het budget dit jaar, dus kan het spaargeld in verbouwingen gestoken worden.»

Wat zijn de interieurtrends voor het najaar?

«In de herfst komen warme kleuren terug, zoals okerbruin en groen. Dit jaar ruimt zwart plaats voor alternatieve tinten die heel dicht bij zwart aanleunen, zoals kobaltblauw. Materialen voor het najaar zijn erg knus en zacht. Fluwelen stoffen zijn bijvoorbeeld erg in trek. Ten slotte maakt de klassieke hoge open haard zijn comeback. Geen vervuilende houthaard meer, maar eentje op gas.»

Hoe pak je een nieuw interieur aan als je slechts over een klein budget beschikt?

«Mensen die de hulp van een interieurarchitect inroepen, doen dat vooral voor ambitieuze projecten die wel wat mogen kosten. Door ‘Blind Gekocht’ ben ik ook in aanraking gekomen met budgetvriendelijke renovaties. Daar heb ik ondervonden dat je vooral voor harmonie moet gaan. Kies één kleurenpallet en één type materiaal. Wanneer je meubels gericht gaat combineren, oogt je interieur meteen veel chiquer. Als je budget beperkt is, en je niet alles in één keer kan aanpakken, ga dan na welke ingreep het meeste impact heeft. Heb je bijvoorbeeld in je leefruimte een mooie wand die vraagt om een opvallend accent, zet die dan in de spotlights met een speciaal behang. Eén grote ingreep heeft meer effect dan verschillende toetsen.»

Waar moet je op letten als je een te renoveren huis wilt kopen?

«Laat je niet afschrikken door oubollige keukenkastjes of behang uit de jaren 50. Die zaken pas je in een twee drie aan. Wat wel belangrijk is, is de indeling van de kamers. Zit die niet goed, dan moet je muren uitbreken en moet je dat voorzien in je renovatiebudget. Verder doe je er goed aan te checken of je de ramen of verwarmingsinstallatie moet vervangen. Zulke werken nemen ook een grote hap uit je budget.»

«Ik heb ooit een koppel ontmoet dat hun droomhuis niet wou kopen omdat hun zetel er niet in paste. Als je honderdduizenden euro’s uitgeeft, mag je niet kijken op een paar duizend euro voor een nieuwe sofa.»

Je bent vooral bekend van ‘Blind Gekocht’. Waarom ben jij als interieurarchitect aangenomen door dat programma?

«Dat gebeurde heel toevallig. Ik had net een renovatie geleid voor een koppel dat bevriend is met een van de producers van het programma. Op de housewarming was die blijkbaar onder de indruk van mijn werk en zij heeft dan ook contact opgenomen. Een paar weken later stond ik al voor de camera.» (lacht)

«Ik vind het heel leuk om aan ‘Blind Gekocht’ mee te werken. Net zoals bij elke verbouwing, kom ik ook hier steeds voor verrassingen te staan. Omdat ik niet emotioneel gebonden ben aan het huis, kan ik snel moeilijke knopen doorhakken. Ik blijf wel bang de reactie van de kopers afwachten als we niet 100% aan hun eisen hebben voldaan. Gelukkig hebben ze al snel een klik met hun nieuwe thuis. Dankzij het programma willen veel mensen hun renovaties laten uitvoeren door Sfar, en dat is heel fijn natuurlijk.»

Afgelopen jaar heb je ook het interieurboek ‘Tijdloos’ uitgebracht. Is dat iets wat je al lang wou doen?

«Elke ontwerper droomt wel van zo’n prachtig salontafelboek. Sinds ‘Blind Gekocht’ vragen veel mensen mij mee op huizenjacht. Dat is helaas niet mogelijk, maar in dit boek staan praktische tips voor de aankoop van een woning en renovatieprojecten waar ze wel mee aan de slag kunnen. Sommigen trekken zelfs met het boek onder de arm naar de meubelwinkel. (lacht) Bovendien is ‘Tijdloos’ een portfolioboek met de mooiste renovaties van Sfar.»

Hoe zou je je eigen interieurstijl omschrijven?

«Net zoals de titel van het boek: tijdloos. Ik houd van moderne en strakke woningen die rust uitstralen. In mijn eigen huis vind je dat terug in de materialen, zoals kalksteen en marmer, en het zicht op de bostuin. De renovatiewerken hebben toch enkele jaren in beslag genomen. Ik zou trouwens elke ontwerper willen aanraden eens zijn of haar eigen woning aan te pakken.»

Wat is het pronkstuk van je interieur?

«Dat is zonder twijfel mijn keuken. Toen ik al verhuisd was, heb ik het nog een tijdje moeten doen met Ikea-kastjes. Ik wist namelijk nog niet hoe ik de keuken wou vormgeven. Toen ik een bezoek bracht aan een steenkapper en prachtig marmer vond, viel de puzzel in elkaar. Ik ben ook heel fier op mijn haardwand, die tot boven doorloopt. Hij is een centraal punt in de woonkamer, net zoals in een hotellobby.»

Bart Appeltans, Tijdloos, Borgerhoff & Lamberigts, 191 p., 29,99 euro

sfar.be