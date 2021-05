‘Temptation’-Tim geeft critici lik op stuk over zijn relatie: “En jullie gaven ons maar enkele weken…”

Tim Wauters, die in 2018 meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft op Instagram uitgehaald naar critici die niet geloofden dat hij een lange relatie zou aankunnen. Hij is immers al negen maanden samen met zijn nieuwe vriendin.

Tim Wauters, oftewel Timtation, deed drie jaar geleden met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans mee aan ‘Temptation Island’. Hij weerstond echter niet aan de verleiding van Cherish en nadien was zijn verhaaltje met Deborah dan ook uit.

Serieuze relatie

Sindsdien heeft hij nog enkele korte relaties gehad, maar in augustus van vorig jaar vond hij de liefde bij Sofie Govaert, die net als hem afkomstig is uit Aalst. Hij verzekerde destijds dat het deze keer wél menens was. “Deze keer wil ik het dus anders aanpakken. Sofie en ik doen het rustig aan. Nee nee, deze keer pak ik het op een serieuze manier aan. Ik wéét ondertussen wel dat het niet werkt als je er volledig je hoofd bij verliest. Vandaar: deze keer wil ik niets overhaasten. Dat heb ik in het verleden wel gedaan, ja. Maar geloof me, nu laat ik me daar niet meer aan vangen”, klonk het in TV Familie.

Negen maanden

Intussen is hij negen maanden samen met Sofie, dus waren het geen loze woorden. “Vandaag 9 maandjes met mijn lieve schat! Dus aan iedereen met het commentaar dat ze ons maar een paar weken gaven: stttt. Ik hou zoveel van je, mijn alles. Op naar nog vele maanden en jaren!”, knipoogde hij op Instagram.