‘Timtation’ heeft alweer nieuwe vriendin: “Deze keer pak ik het serieus aan” (foto)

Tim Wauters heeft opnieuw de liefde gevonden. Het is inmiddels zijn vierde vriendin sinds hij in 2018 met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans meedeed aan ‘Temptation Island’.

Toen Tim en Deborah aankwamen op ‘Temptation Island’ leken ze onafscheidelijk van elkaar, maar al snel bezweek Tim voor de charmes van verleidster Cherish. Dat werd uiteindelijk ook niets, dus eindigde het verleidingsavontuur voor hem zonder vriendin.

De ware dan toch niet de ware

Intussen heeft hij al drie andere vriendinnen gehad, maar telkens sprong de relatie vrij snel af. Zo kondigde hij eind januari aan dat hij overgelukkig was met Julie, een 27-jarige bewakingsagente uit Geraardsbergen. “Je gelooft me misschien niet, maar Julie is écht de ware voor mij. Deze keer is ’t héél zeker. Zij geeft me zo’n speciaal gevoel. In heel korte tijd is alles gewoon vanzelf gegaan en perfect geworden”, zei hij destijds in TV Familie. Twee maanden later gingen ze alsnog uit elkaar.

Los in de omgang

Maar nu heeft hij opnieuw de liefde gevonden. De gelukkige is Sofie, een blonde vrouw die eveneens afkomstig is uit Aalst. “Onlangs stapte ze mijn tattoozaak binnen omdat ze graag een tattoo wilde. Ik vond Sofie onmiddellijk een mooie vrouw, ja. En tijdens onze tattoosessie klikte het ook nog eens. We waren de hele tijd aan het babbelen en lachen. Zelfs nadat haar tatoeage was gezet, bleven Sofie en ik maar praten. Uiteindelijk wisselden we nummers uit en hadden we enkele dates. Sinds 4 augustus vormen we een koppel. ’t Is dus nog heel pril, maar ik voel me goed bij Sofie. Het klikt ongelooflijk goed. Sofie is net als ik heel los is in de omgang, en ze geniet graag van het leven. Op dat vlak zijn we dus zeker een match. Oké, je weet natuurlijk nooit wat het leven nog zal brengen, maar ik hoop alleszins dat ik met Sofie gelukkig kan worden”, vertelt hij in TV Familie.

Niets overhaasten

Omdat hij in het verleden weleens te hard van stapel durfde lopen, is hij nu voorzichtiger. “Deze keer wil ik het dus anders aanpakken. Sofie en ik doen het rustig aan. Nee nee, deze keer pak ik het op een serieuze manier aan. Ik wéét ondertussen wel dat het niet werkt als je er volledig je hoofd bij verliest. Vandaar: deze keer wil ik niets overhaasten. Dat heb ik in het verleden wel gedaan, ja. Maar geloof me, nu laat ik me daar niet meer aan vangen”, klinkt het.

Kind uit vorige relatie

Sofie heeft al een zoontje uit een vorige relatie, al is dat voor Tim geen struikelblok. “Ik heb er geen enkel probleem mee dat Sofie een kind heeft uit een vorige relatie. Ik heb haar zoontje ondertussen al ontmoet, en ’t is een heel tof kereltje. We zijn onlangs samen gaan bowlen. Heel gezellig allemaal”, glundert hij.