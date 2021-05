Steven Van Gucht: “We hebben het virus stevig bij het nekvel”

De coronacijfers evolueren in de goede richting. Dat bevestigde viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano. “Aan het huidige tempo van de daling zouden we midden juni onder de 500 bezette bedden op intensieve zorgen uitkomen”, klinkt het.

Een opgeluchte Steven Van Gucht begon de persconferentie met goed nieuws. “Vandaag kunnen we vooral hoopvol nieuws brengen. De besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven verder dalen en de vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid. Het ziet er ook naar uit dat de dalende trend in de besmettingscijfers zich de komende dagen zal verderzetten. We hebben het virus dus opnieuw stevig bij het nekvel. Het is nu zaak om niet te snel los te laten”, vertelde hij.

Percentage positieve testen daalt verder

Alle cijfers blijven verder dalen, ook het percentage positieve testen. “De afgelopen week werden er gemiddeld 3.009 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdere afname van 16 procent in vergelijking met de week ervoor. Het is bemoedigend om te zien dat het percentage positieve testen reeds meer dan twee weken aan het dalen is. We zaten twee weken geleden nog aan 10 procent en nu zitten we aan 7,3 procent positieve testen. Het Europese CDC beschouwt 4 procent als een relatief veilige waarde die toelaat om een land groen in te kleuren op de reiskaart”, aldus Van Gucht.

Meeste besmettingen bij tieners

De daling doet zich voor bij alle leeftijden, behalve bij de kinderen van 0 tot 9 jaar. “Daar zien we nog een toename van 22 procent. De besmettingsgraad bij kinderen blijft echter nog steeds een stuk lager dan bij de actieve bevolking. De meeste nieuwe besmettingen worden momenteel bij tieners vastgesteld, hoewel de cijfers ook hier een dalende trend kennen”, luidt het.

Lagere ziekenhuisbezetting

Ook de ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen evolueren in de goede richting. “De daling van de nieuwe ziekenhuisopnames houdt aan en doet zich ook in alle gewesten en provincies voor. De voorbije week waren er gemiddeld 192 ziekenhuisopnames per dag en dat is 13 procent lager dan de week ervoor. De ziekenhuisbezetting kent ook een verdere daling. Momenteel liggen er nog 2.759 coronapatiënten in de ziekenhuizen en daarvan liggen er 824 op intensieve zorgen. Dat is respectievelijk 7 en 8 procent minder dan de week ervoor”, zegt hij.

In juni onder de 500 bezette bedden op intensieve zorgen

Aan het huidige tempo van de daling zouden we midden juni onder de 500 bezette bedden op intensieve zorgen uitkomen. “Dat is een belangrijke richtwaarde voor verdere versoepelingen. Deze daling van het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen kan echter nog versnellen in de komende weken mits een goede opvolging van de maatregelen en dit in parallel met een versnelling van de vaccinatiecampagne. De overlijdens blijven min of meer constant, met gemiddeld 39 overlijdens per dag”, klinkt het.

“Zeg dus binnenkort vooral ‘tot buitenkort’. Spreek buiten af met maximum tien personen en hou afstand van elkaar. Deel uw terrasje vooral met mensen van uw vaste bubbel”, besluit hij.