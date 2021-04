Steven Van Gucht is hoopvol, maar waarschuwt ook: “Even gevaarlijk als binnen”

Viroloog Steven Van Gucht is optimistisch over de evolutie van de coronacijfers. Hij blijft wel benadrukken dat we voorzichtig moeten blijven. “Zolang vele mensen nog niet gevaccineerd zijn, is het verstandig om ook voorzichtig te zijn wanneer u buiten met anderen afspreekt”, klinkt het.

Alle coronacijfers evolueren in dalende lijn. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.310 besmettingen vastgesteld, 8 procent minder dan de week ervoor. Er werden gemiddeld 201 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 16 procent. En ook de overlijdens zakken eindelijk: gemiddeld 39 per dag, een afname van 1 procent.

Vaccin en maatregelen

Steven Van Gucht is erg enthousiast over de evolutie en wijt de goede cijfers aan twee factoren. “Een langverwachte en welverdiende daling is dus eindelijk ingezet. Het vaccin helpt ons, maar deze daling hebben we ook te danken aan het feit dat vele mensen de maatregelen nog steeds ter harte nemen. Vaccin en maatregelen werken nu in synergie. Deze combinatie laat ons toe om het plateau te verlaten. Vergeet echter niet dat er nog steeds veel virus circuleert. Elke dag worden er gemiddeld nog meer dan 200 mensen opgenomen met ernstige symptomen en elke dag sterven gemiddeld nog een veertigtal mensen. Het profiel van deze patiënten en overlijdens wordt jonger. Dat is een logisch gevolg van het feit dat steeds meer ouderen beschermd worden door het vaccin”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Ook buiten niet zonder risico

Met het oog op de heropening van de horeca maant Van Gucht ons wel aan om voorzichtig te blijven. “Vergeet niet dat we nog steeds in een overgangsfase zitten en een reeks maatregelen nog altijd essentieel zijn om het virus te controleren. Focus je dus vooral op buitenactiviteiten in de komende weken. Buiten is het veiliger dan binnen. Maar besef wel dat we elkaar ook buiten kunnen besmetten. Een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen. Er zijn weliswaar een beperkt aantal studies die aangeven dat het merendeel van besmettingen in het verleden vooral binnen hebben plaatsgevonden. Maar deze studies hebben vele beperkingen. Ze hebben betrekking op een periode met lockdowns en strenge maatregelen, een periode waarin er buiten vooral veilige activiteiten toegelaten waren met afstand tussen de mensen. En vooral ook een periode waarin besmettingen meestal opgevolgd en vastgesteld werden in een formele context, zoals op de werkplaats, de school of in een woonzorgcentrum, en dat betreft typisch binnenactiviteiten”.

Afspreken met vaste bubbel

“Besmettingen die buiten plaatsvinden, vaak in een informeel kader, zijn veel moeilijker te traceren en halen vaak de statistieken niet. Dus zolang vele mensen nog niet gevaccineerd zijn, is het wijs om ook voorzichtig te zijn wanneer u buiten met anderen afspreekt. Laat u vooral niet besmetten in afwachting van het vaccin. Hou dus afstand of draag een masker bij uw buitenactiviteiten. Wanneer u bijvoorbeeld een terrasje gaat doen, doe dat bij voorkeur met mensen van uw vaste bubbel, met uw gezin of met uw knuffelcontact. Buiten samen eten en drinken blijft immers riskanter dan bijvoorbeeld wandelen of samen fietsen”, besluit hij.