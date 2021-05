SCHOL! HEMA verkoopt wijnkoeler van 3 liter en die wil je hebben deze zomer

Zon, gezelschap en wijn: meer heb je niet nodig om zomerse herinneringen te maken. Nu het einde van de coronacrisis beetje bij beetje in zicht komt en we ons eindelijk weer mogen verheugen op een sociaal leven, is het hoog tijd om voorbereidingen te treffen. En daar hoort – uiteraard – een wijnkoeler bij.

Denk je aan wijnkoeler, dan zie je waarschijnlijk een geïsoleerde plastic pot voor je die je tijdens een etentje op tafel kan zetten. Maar dat is niet waar we op doelen. Wil je lange zomeravonden spenderen in de buitenlucht, dan heb je namelijk een draagbare variant nodig.

Rugzak

Aan draagbare wijnkoelers geen gebrek, maar de meeste bieden slechts plaats aan één enkele fles. En eerlijk is eerlijk, als je met een hele groep vrienden afspreekt, volstaat dat niet. Gelukkig hebben we goed nieuws voor je, want winkelketen HEMA komt met een variant waar je een vaatje van drie liter in kwijt kan. Ja, dat hoor je goed. Bovendien kost het hebbeding slechts 14 euro en kan je hem gebruiken als rugzak – ideaal toch? Bestellen kan hier en we voorspellen dat hij heel snel uitverkocht zal zijn.