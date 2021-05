BIZAR. Met deze valies smokkel je ongezien wijn mee op vakantie

De zomer komt eraan en met wat geluk betekent dat dit jaar ook dat we er weer op uit mogen trekken. Wat de voorwaarden tegen dan precies zullen zijn, weten we nog niet, maar we houden de hoop er alvast in. Bij een warm tripje hoort natuurlijk ook wijn. Het enige probleem? Die flessen veilig vervoeren.

Als je je eigen wijn wil meenemen naar je vakantieoord of als je van daar een paar flessen mee naar huis wil brengen, is dat vaak een hele opgave. Je kan ze uiteraard in je valies doen, maar dat heeft in het verleden al voor accidentjes gezorgd – met doorweekte kleding tot gevolg. Je kan ze ook in een aparte tas dragen, maar door al dat geklangel heb je de indruk dat mensen gaan denken dat je een alcoholprobleem hebt.

Twee-in-een

Wel, gelukkig bestaat er nu nog een derde optie. Het merk Fly With Wine heeft namelijk een valies ontworpen die zowel geschikt is voor je kleding als voor je jaarlijkse wijntransport. Aan de ene kant is er namelijk een mal uit mousse die plaats biedt aan zes flessen, aan de andere kant kan je je kleding kwijt. Geniaal als je het ons vraagt. Het enige minpuntje is wellicht de prijs: 349 dollar. Niet goedkoop dus, maar als je jezelf (of een ander) wil verwennen, kan je hier terecht. Wij houden het voorlopig bij klangelende flessen in een zak.