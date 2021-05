Lotte Vanwezemael deelt gewaagde foto met een belangrijke boodschap

Seksuologe Lotte Vanwezemael heeft op Instagram een pikante foto gedeeld. Dat doet ze naar aanleiding van uitspraken van Billie Eilish nadat die poseerde in Vogue.

Billie Eilish is momenteel te bewonderen op de cover van het Britse modeblad Vogue. Daarin straalt de 19-jarige zangeres in een klassevolle pin-up shoot in korset en netkousen. Opvallend, want eerder gaf ze meermaals aan dat ze niet wilde dat haar lichaam een gespreksonderwerp werd. Vandaar dat ze ook vaak losse kleren draagt.

Lichaam kunnen tonen

In het bijhorende interview hekelt de Amerikaanse popster dat vrouwen nog steeds vaak afgerekend worden op hun uiterlijk, of net door te veel van hun lichaam te laten zien. “Plots ben je een hypocriet als je meer huid wil tonen, en ben je gemakkelijk en een prostituee. (…) Je lichaam en je huid tonen – of niet – zou geen respect van je mogen wegnemen”, vertelde ze.

Dezelfde boodschap

Lotte Vanwezemael heeft het eerste deel van dat citaat nu aangewend om dezelfde boodschap de wereld in te sturen naast een sensuele foto van haar. De volgers van de 28-jarige huisseksuologe bij ‘Generation M’ vinden het een krachtig signaal. “Sterk beeld”, “Geen woorden voor”, en “Eentje om in te kaderen”, klinkt het onder meer in de reacties.