Lotte Vanwezemael openhartig over schaamhaar: “Dat heb ik nog nooit geprobeerd” (video)

Seksuologe Lotte Vanwezemael vraagt zich achter de schermen van ‘De Cooke & Verhulst Show’ af of schaamhaar inderdaad terug is van weggeweest. Ze verklapt daarbij tevens hoe dat bij haar zit.

Volgens de 28-jarige Limburgse schone beginnen steeds meer mensen de laatste jaren hun lichaamshaar te laten groeien. “Okselhaar, schaamhaar, beenhaar… Waarom moeten we ons daarvoor schamen? In heel veel magazines, modeshows en films wordt er ook steeds meer schaamhaar getoond omdat dat inderdaad niets is om je voor te schamen”, vertelde ze in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Alles af

Achter de schermen vroeg ze aan onder meer James Cooke of schaamhaar inderdaad aan een comeback bezig. “Ik hoop van niet. Ik vind zo’n gigantische bos… Dan heb ik zoiets van: ‘Schatteke, gaat daar eens met de maaier over’”, antwoordt hij. “Bij mezelf is alles af”, onthult Lotte. Vervolgens vraagt James haar of het dan een piepend geluid maakt als ze erover wrijft. “Dat weet ik niet. Ik heb dat nog nooit zo geprobeerd. Ik ga dat straks eens doen in mijn loge”, knipoogt ze.

Alternatieve benaming

Ook vraagt ze aan de aanwezigen of ze een alternatieve naam kennen voor schaamhaar. Met de hulp van Erik Van Looy en Conner Rousseau komt Lotte tot het besloot dat ‘pubisch haar’ een waardige vervanger is.

Het bewuste fragment kan je hieronder bekijken vanaf 4:21.