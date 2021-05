Vrouwen kregen hardste economische klappen door pandemie

De COVID-19-crisis heeft vrouwen over de hele wereld in 2020 minstens 800 miljard dollar aan verloren inkomsten gekost, wat meer is dan het gecombineerde bbp van 98 landen, aldus Oxfam België.

Wereldwijd verloren vrouwen vorig jaar meer dan 64 miljoen banen, een verlies van 5 procent, vergeleken met een verlies van 3,9 procent voor mannen. Volgens Oxfam zijn vrouwen vooral oververtegenwoordigd in laagbetaalde, onzekere sectoren, zoals de detailhandel, het toerisme en de horeca, die het hardst door de pandemie zijn getroffen. Ook in de informele economie – huishoudelijk personeel, marktkooplui en textielarbeiders – vielen vorig jaar zware klappen.

“De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn nog ernstiger voor vrouwen, die onevenredig sterk vertegenwoordigd zijn in sectoren met lage lonen, weinig voordelen en de minste werkzekerheid. In plaats van dat recht te zetten, hebben regeringen de banen van vrouwen als overbodig behandeld”, aldus Eva Smets, uitvoerend directeur van Oxfam België.

Onbetaald werk

Over de hele wereld hebben vrouwen vaker dan mannen hun baan opgezegd of hun aantal werkuren verminderd tijdens de pandemie, vooral voor het uitvoeren van zorgtaken. Oxfam vraagt daarom aandacht voor dat onbetaald zorgwerk, dat ook in België problematisch is. Van al het werk dat Belgische vrouwen leveren, is 56 procent onbetaald, tegenover 36 procent bij mannen. Het gaan om taken zoals schoonmaken, koken, met de kinderen bezig zijn, afwassen, enzovoort.

“Voor vrouwen wereldwijd is, naast het verlies van inkomen, het onbetaalde zorgwerk geëxplodeerd. Terwijl de zorgbehoeften tijdens de pandemie de pan uit rezen, zijn vrouwen – de schokdempers van onze samenleving – bijgesprongen om de kloof te dichten, een verwachting die zo vaak wordt opgelegd door seksistische sociale normen”, aldus Smets.

De gevolgen van deze dramatische veranderingen zullen nog jarenlang in ongelijke mate voelbaar zijn. Naar verwachting zullen in 2021 wereldwijd nog eens 47 miljoen vrouwen in extreme armoede vervallen en moeten rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag. Oxfam roept regeringen wereldwijd dan ook op om meer gelijke en inclusieve economieën op te bouwen voor iedereen.