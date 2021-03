“Steeds meer vrouwen hebben geen geld voor maandverband of tampons”

Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) trekt aan de alarmbel over het probleem van menstruatie-armoede. “Steeds meer vrouwen hebben geen geld om maandverband of tampons te kopen”, zegt Groothedde. De Groen-politica verwijst naar cijfers van de vzw BruZelle, een vzw die maandverband inzamelt en nadien anoniem verdeelt.

De vzw verdeelde vorig jaar 17.000 zakjes met maandverband, dubbel zoveel als de 8.400 zakjes in 2019 en vijf keer zoveel als de 3.300 zakjes in 2018.

Gratis menstruatieproducten?

Vorig jaar besliste Schotland als eerste land menstruatieproducten gratis te maken. Ook in ons land leeft de discussie over menstruatie-armoede. Zo publiceerde Caritas Vlaanderen een onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de 8 acht meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dat op tot 45%.

Oppositiepartijen Groen en sp.a stelden voor om in scholen gratis menstruatieproducten aan te bieden, maar dat voorstel haalde geen meerderheid. Met de cijfers van de vzw BruZelle in de hand, dringt Groen-politica Celia Groothedde opnieuw aan op actie.

Basisproduct

“In 2018 deelde de organisatie 3.300 zakjes met menstruatieproducten uit. Het jaar nadien liep dat op naar 8.400. In 2020 waren dat er maar liefst 17.000. Dat gaat hier stuk voor stuk over vrouwen die niet genoeg geld hebben om een basisproduct te kopen”, zegt Groothedde. “Mensen die het moeilijk hadden voor corona, maar zich nét uit de slag konden trekken, gaan nu kopje onder door de gevolgen van de pandemie.”

De Groen-politica wil dat de Vlaamse regering dringend meer doet tegen de “aanzwellende armoedetsunami”. “De Vlaamse regering investeerde veel geld in bedrijven. Dat is nodig. Tegelijk is er ook dringend een sociale relance nodig. De signalen langer negeren, is schuldig verzuim. Waar blijft het Marshallplan tegen armoede van de Vlaamse regering?”, vraagt Groothedde zich nog af.