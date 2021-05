Wit, geel of oranje? Kleurschaal vertelt je het fijne over je pipi

In principe weten we het allemaal: voldoende drinken is belangrijk. Heel belangrijk. Toch blijkt het niet altijd even evident om die wijze raad ook op te volgen. Je neemt plaats achter je computer en voor je het weet is je werkdag voorbij en heb je nog geen glas water achter de kiezen. En dat zie je ook aan je pipi.

Hoe minder je drinkt, hoe donkerder je pipi namelijk kleurt – en hoe sterker hij geurt. Dat je ’s ochtends een donker plasje doet, is normaal, maar de rest van de dag zou je pipi eigenlijk zo licht mogelijk moeten zijn. Is dat niet het geval, dan ben je gedehydrateerd en is het hoog tijd om meer te drinken.

Hulpmiddel

Om het belang van voldoende waterinname in de kijker te zetten, sloeg het watermerk Highland Spring de handen in elkaar met Pantone. Dat laatste bedrijf ken je wellicht van haar jaarlijkse trendkleur en ook dit keer had de samenwerking wat met kleur te maken. Pantone ontwierp namelijk een kleurschaal die je wat meer vertelt over je pipi. De kleuren gaan van lichtbeige tot donker oranje; hoe donkerder de kleur, hoe meer water je moet drinken. Kleurt jouw pipi bijna doorzichtig? Dan ben je goed bezig! Aangezien veel mensen niet weten hoeveel ze nu net moeten drinken, is de kleurschaal een handig hulpmiddel.