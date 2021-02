Daarom moet je ook in de winter voldoende water drinken

We weten allemaal dat voldoende en regelmatig water drinken belangrijk is voor onze gezondheid. Uit een onderzoek van de Duitse startup air up blijkt dat meer dan twee derde van de Europese jongeren altijd een navulbare waterfles meeneemt om de dorst te lessen. In België ligt dat percentage met 92% zelfs nog een stuk hoger. Goed blijven hydrateren wordt dus belangrijk gevonden en dat is niet zonder reden. Maar wist je dat het drinken van water in de winter minstens net zo belangrijk is als in de zomer?

We brengen de wintermaanden vaak binnen met een dikke trui aan door. Waar we in de zomermaanden vaak door warmte en zweten genoeg water moeten drinken, stoken we in de winter vaak flink met de verwarming waardoor we veel vocht verliezen. Deze verwarming geeft echter een droge lucht af en zorgt er dan ook voor dat je toch meer vocht verliest dan dat je zou denken. Voldoende water drinken is dus ook tijdens de koudere maanden van het jaar belangrijk voor onze gezondheid – ook als je geen dorst hebt. Wij zetten een aantal van deze voordelen voor je op een rij:

Goed voor de huid

In de winter hangt binnenshuis vaak een droge lucht door het stoken van de verwarming. Dit zorgt ervoor dat onze huid sneller uitdroogt. Door genoeg water te drinken blijft onze huid gehydrateerd en elastisch, waardoor rimpels voorkomen kunnen worden.

Bye bye winterblues!

Zeg maar gedag tegen je winterdip! Het genoeg en regelmatig drinken van water kan vermoeidheid tegengaan. Futloosheid is immers een van de eerste symptomen van uitdroging.

Stilt de honger

Alweer honger? Een gevoel van dorst en honger worden vaak met elkaar verward. Door voldoende water te drinken kan je dorst en dus een hongergevoel, zonder daadwerkelijk honger te hebben tegengaan.

Geef een boost aan je immuunsysteem

In de winter heeft het lichaam vaak een verminderde weerstand. Door de kou moet het lichaam harder werken om warm te blijven. Het drinken van de aanbevolen 1,5 tot 2 liter water per dag kan helpen het hele lichaam van zuurstof te voorzien en schadelijke gifstoffen uit je lichaam te filteren.