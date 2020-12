Dit gebeurt er als je ’s ochtends meteen een glas water drinkt

Wat drink jij als eerst als je wakker wordt? Heb je een kop koffie nodig om überhaupt de dag door te komen, of grijp je naar een kopje thee? Wat het ook is, het is beter om eerst een (groot) glas water te drinken. Water is natuurlijk sowieso een gezond drankje, maar er zitten meer voordelen aan dan je misschien weet.

Zet dat glas water dus alvast langs je bed en maak er een gewoonte van om ’s ochtends, vooraleer je uit bed stapt om koffie te zetten, dat glas leeg te drinken. Wij zetten alvast enkele voordelen voor jou op een rijtje.

Goed voor je spijsvertering

Volgens een studie in het Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism kan het drinken van water je metabolisme met 30% verhogen. Als je op een lege maag een glas water drinkt is je spijsvertering hierbij geholpen en krijgt zij de beste start.

Geen maagzuurklachten meer

Als je ’s ochtends meteen een glas water drinkt, reinigt dit voedingszuren uit je slokdarm. Dit is overigens ook goed voor je tanden, die krijgen dan gelijk een reiniging.

Het kan nierstenen voorkomen

Het is eigenlijk het beste middel om nierstenen te voorkomen. Hiermee verdun je de stoffen in de urine die nierstenen kunnen veroorzaken. Je moet uiteraard niet overdrijven, maar vergeet niet voldoende water te drinken.

Vaarwel hoofdpijn

Uitdroging is een van de belangrijkste oorzaken voor hoofdpijn. Als je elke dag direct na het opstaan een glas water drinkt, kan dit je een hoofdpijnaanval schelen. Maar zorg wel dat dit niet je laatste glas is op een dag, anders komt die hoofdpijn als nog.

Natuurlijke detox

Wat je eigenlijk wil is zorgen dat de dunne darm gehydrateerd blijft en dat de waterbalans van je lichaam onder controle blijft. Je maagledigingssnelheid (hoeveel je plast) wordt versneld door de hoeveelheid die je drinkt. Hoe meer je plast, hoe meer gifstoffen je uitspoelt. Zo simpel is het.

Het bevordert je stoelgang

Een glas water op de lege maag helpt ook om je spijsvertering te reguleren. Indien je ’s ochtends lastig naar de wc kan, is dit wellicht een goed idee voor jou.

Minder vaak ziek

Om een ​​verkoudheid of griep de baas te zijn, moet je je lymfestelsel (een onderdeel van je immuunsysteem) gehydrateerd houden. Als je direct na het opstaan een glas water drinkt geef je je lymfestelsel dus per direct een boost.

Soepele huid

Je lichaam is ’s nachts bezig met het herstellen en vernieuwen van cellen in je lichaam, en dus ook je huid. Als je ’s ochtends een glas water drinkt is het makkelijker voor je lichaam om afvalstoffen uit te scheiden. Ook geeft water je huid een mooie glans (ook als je dat gewoon overdag of ’s avonds drinkt). Water zorgt daarnaast voor elasticiteit en vitaliteit van de huid, zo voorkom je rimpels.