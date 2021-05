Het barbecueseizoen is in aantocht: zo maak je dat vieze rooster schoon

De lente is begonnen, de coronamaatregelen versoepelen en dus kunnen de barbecues weer bovengehaald worden. Als je net als wij een hekel hebt aan poetsen, is de kans echter groot dat je barbecuerooster er nog erg vies bij ligt. Niet bepaald de ideale manier om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Helaas is het schoonmaken van zo’n rooster altijd een heel karwei. Het lijkt wel alsof niet dat stalen gevaarte kan doen blinken, hoe hard je ook schrobt. Gelukkig bestaan er enkele trucjes om de dingen makkelijker te maken.

Sodiumbicarbonaat

Doe een flinke schep sodiumbicarbonaat in een bassin met warm water en laat het rooster hierin trekken. Leg ook alvast een schuurborstel in de teil. Na een halfuurtje kan je in de weer met de borstel en het mengsel met sodiumbicarbonaat. Mits wat schrobwerk ziet je rooster er zo weer uit als nieuw.

In de vaatwasser

Als je rooster niet te groot is, kan je ook je vaatwasser het zware werk laten doen. Laat het op voorhand even weken in water en zet de machine vervolgens op het langste, heetste programma. Schenk jezelf intussen een lekker koel drankje in en wacht tot de vaatwasser klaar is – makkelijker kan niet.

Krantenpapier

Steek je barbecue aan zonder er iets op te leggen, zodat het vet de tijd krijgt om te smelten. Neem vervolgens enkele proppen krantenpapier en wrijf hiermee over het rooster. Je zal zien dat de aangekoekte resten er makkelijk afkomen. Let er wel op dat je je vinger niet verbrandt!