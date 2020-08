Dessert op de barbecue? Kinderspel!

Als je het woord ‘barbecue’ laat vallen, beelden we ons doorgaans in dat er een sappig stuk vlees of een vis ligt te bakken op het rooster. Maar waarom zou je niet profiteren van de warme houtskool om ook je dessert klaar te maken? En nee, we hebben het voor alle duidelijkheid niet over de klassieke gebakken marshmallows. Er zijn mogelijkheden genoeg om ook andere dingen te bekokstoven. Deze receptjes zijn alvast veel origineler.

Gegrilde watermeloen

De zomer is het seizoen bij uitstek voor barbecues en ook voor watermeloen. Maar wist je dat je de twee perfect kan combineren. Gegrild op de barbecue is watermeloen een ware lekkernij, als dessert of maar bijvoorbeeld ook bij een stuk varkensvlees. Op de grill komt de verfrissende fruitsmaak van de watermeloen nog duidelijker naar boven. Je kan de gebakken schijven op verschillende manieren afwerken. Met een laagje honing bijvoorbeeld of door ze te kruiden met een snuifje paprika, zout en peper.

Banaan met chocolade

Heb je de gewoonte om je aardappelen op de barbecue klaar te stoven door ze in zilverpapier te wikkelen? Goed idee, maar dat kan je ook doen met andere ingrediënten. Bananen bijvoorbeeld. Het recept is poepsimpel en het resultaat is even heerlijk als origineel. Maak over de hele lengte een snede in de banaan, zonder haar helemaal doormidden te snijden. Duw enkele stukjes fondant of melkchocolade in de opening. Wikkel de banaan vervolgens in zilverpapier en laat haar enkele minuten bakken op het rooster van de barbecue. Even wachten tot de chocolade gesmolten is, en je dessert is klaar!

Ananas op de barbecue

Net zoals watermeloen is ananas een fruitsoort die je perfect in schijven kan snijden en roosteren op de barbecue. Ook hiervoor bestaan talloze recepten. Zo kan je de sneetjes bestrijken met een mengsel van gesmolten boter en honing, ze aan elke kant 3 à 4 minuten laten bakken en vervolgens opdienen met een bolletje vanille-ijs. Een ander idee is om de boter-honingmix te vervangen door een mengsel van ahornsiroop en bruine rum. Geroosterde ananas gaat tot slot ook bijzonder goed samen met kaneel. Voor dat recept maak je een kleine marinade klaar van kaneel, bruine suiker en water. Smeer dat regelmatig op de schijven ananas terwijl ze roosteren op de barbecue.

Laat het smaken!