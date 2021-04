Stadsbouwmeester reageert op verwoestende kritiek op verbouwingen het Steen: “Beste van 5 inzendingen”

Neen, het nieuwe onthaalgebouw voor toeristen aan het Steen in Antwerpen valt niet in de smaak. Heel wat mensen vinden dat het bijgebouw lijkt op een moderne appartemensblok die totaal niet past bij de middeleeuwse stijl van de burcht. Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp verdedigt de keuze. “Beoordeel het pas als het Steenplein en de kaaien zijn aangelegd”, klinkt het.

Op sociale media regent het kritiek op het nieuwe onthaalgebouw. “Als het de bedoeling is om cruiseschepen af te schrikken, dan is dat wel goed gelukt”, “Een drama. Wie keurt zoiets goed?”, en “Wat een onvergeeflijke architectonische miskleun”, klinkt het onder meer op Twitter.

“Zelfhaat in stenen”

In een Facebookbericht uit ook de Antwerpse schrijver Jeroen Olyslaegers zijn ongenoegen over de verbouwing. “Over smaken kan worden geredetwist, maar niet over dit. Ik zie een soort van functionaliteit op de rand van het pathologische, niks fierheid, niks besef, ongegeneerd zichzelf: zelfhaat in stenen. Het is blijkbaar de bedoeling dat die cruisetoeristen op hun vervuilende boot blijven. Wie wil er immers met zo’n entree, met zo’n architecturale onverschilligheid de rest nog zien?”, lezen we. Zijn bericht is intussen viraal gegaan.

Beste inzending

De Antwerpse stadsbouwmeester, Christian Rapp, verdedigt de architecturale beslissing. “Het was de beste inzending van 5 ontwerpen. In de jury zaten iemand van Erfgoed Vlaanderen, een schepen, de Vlaamse bouwmeester, de stadsbouwmeester en professoren om in alle deskundigheid tot een objectief oordeel te komen. Je kan niet overal havenhuizen neerzetten. We hadden inderdaad de keuze om te kiezen voor iets contrasterends of iets wat het monument in alle glorie laat bestaan en laat schitteren, want het Steen was wel wat verloederd naar mijn gevoel. Het was dus kiezen tussen een glazen doos ernaast of iets wat zich aanpast aan het bestaande gebouw”, vertelde hij aan Radio 2 Antwerpen.

Geduld

Rapp vindt het overigens nog te vroeg om een oordeel te vellen. “Beoordeel het pas als het Steenplein en de kaaien zijn aangelegd, als je de fundamenten van de burcht kan zien. Dan zal het veel minder negatief overkomen, is mijn verwachting”, besluit hij.