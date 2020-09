ADEMBENEMEND! Deze kerk is gebouwd in de zijkant van een steile berg (video)

Een fotograaf heeft prachtige dronebeelden gemaakt van een kerk die gebouwd werd in een bergwand in Italië. Het bouwwerk is te voet en tevens met de auto te bereiken.

Mocht je ooit naar het Gardameer in Italië reizen, dan raden we je aan om een bezoekje te brengen aan de Santuario Madonna della Corona in Spiazzi. Dat is een bedevaartskerk die in 1530 gebouwd werd, maar vooral opvalt omdat ze uit de bergwand en de rotsen van de Monte Baldo uitgehouwen is. Het heiligdom ligt op een hoogte van 774 meter boven de zeespiegel en kijkt fenomenaal uit op de Vallei van Adige.

Wandeling

De kerk is gedurende het hele jaar geopend en is op twee manieren te bereiken: via een pelgrimsroute van 2,5 kilometer of met de auto tot een parking van waar het nog een kwartiertje wandelen is. De beelden, die door fotograaf Matteo Bertaggia geschoten werden, spreken boekdelen.