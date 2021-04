OMG. Karretje op hoogste roetsjbaan van Verenigd Koninkrijk valt stil vlak voor de top (video)

Bezoekers van een pretpark in het Britse Lancashire zullen zich afgelopen zondag nog lang herinneren: hun karretje op The Big One – de hoogste rollercoaster van het land – viel stil vlak voor de top. Er zat niets anders op voor de inzittenden dan uit te stappen en de roetsjbaan te voet af te dalen in de omgekeerde richting.

Bij zijn opening in 1994 was The Big One de hoogste en steilste rollercoaster ter wereld. Dat record hield twee jaar stand. Vandaag is het gevaarte met 64,9 meter de hoogste roetsjbaan van het Verenigd Koninkrijk.

Nadat het karretje was stilgevallen, beklommen medewerkers van het pretpark de stalen constructie om de inzittenden naar beneden te begeleiden. Op een Facebookvideo van het voorval is te zien hoe de pretparkbezoekers het traject van de roetsjbaan te voet afdalen in de omgekeerde richting, zestig meter naar beneden.

Anderhalf uur na het incident ging de attractie na een grondige inspectie opnieuw open voor het publiek.