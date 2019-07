VIDEO. Pretparkbezoekers hangen 20 minuten vast in rollercoaster

Enkele bezoekers van het Britse attractiepark Alton Towers beleefden de schrik van hun leven. Toen ze in The Smiler zaten, bleef de achtbaan stilhangen.

Dat gebeurde bovendien niet op een heel fijn moment: tijdens de verticale val. Volgens de berichten van omstanders bleef de achtbaan zeker twintig minuten zo hangen, alvorens de karretjes langzaam naar beneden werden gehaald. Op social media worden de medewerkers geroemd om de rust die ze uitstraalden en dat ze op deze warme dag alle getroffenen snel van water wisten te voorzien.

14 loopings







The Smiler is een van de beroemdste achtbanen ter wereld, omdat het de recordhouder is wat betreft het aantal loopings. Tijdens een ritje ga je maar liefst veertien keer over kop.

Naar de oorzaak van het stilhangen wordt nog onderzoek gedaan, maar het belangrijkste nieuws is dat er niemand gewond raakte.