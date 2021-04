Fans in shock als ze ‘nieuw gezicht’ van Zac Efron zien: is plastische chirurgie de boosdoener? (foto)

Wat is er toch gebeurd met het gezicht van Zac Efron? Die vraag houdt het internet in de ban sinds de verschijning van de 33-jarige Amerikaanse acteur in een Facebookvideo over ‘Earth Day! The Musical’.

De voormalig Disney-ster leverde vorige week donderdag een korte bijdrage aan een Facebookvideo om ‘Earth Day! The Musical’ te promoten. Ook andere sterren als Justin Bieber, Gaten Matarazzo, TikTok-ster Charli D’Amelio, ‘Good Girls’-actrice Retta en DJ Steve Aokiom maakten hun opwachting in het filmpje.

Het promofilmpje moest kijkers warm maken voor de Facebook Watch-musical ‘Earth Day! The Musical’. ‘Earth Day’ is een jaarlijks initiatief dat aandacht vraagt voor klimaatverandering en milieubescherming.

En aandacht heeft hij gekregen, Zac Efron. Alleen ging bij fans achteraf niet het klimaat over de tongen, maar vooral het gezicht van hun idool.

Teleurstelling

Het nogal onnatuurlijke, opgezwollen gezicht van Efron trok de aandacht. Zijn kaaklijn is meer uitgesproken en zijn lippen groter. Meteen speculeerden tal van Twitteraars over een mogelijke cosmetische ingreep.

Ook op TikTok werden theorieën gespuid: volgens sommige artsen lijkt het erop dat Efron een tandheelkundige ingreep heeft ondergaan. Er is evenwel een teneur waar te nemen in de reacties van fans: de teleurstelling is groot. Het ‘nieuwe gezicht’ van Efron valt duidelijk niet in de smaak van de fans, terwijl anderen er de humor van inzien.

Plastic Surgeon: “so what are we looking to do to your face today?”



Zac Efron: pic.twitter.com/2jAPp8nYBC — 💥Rudes (@Ruudess) April 23, 2021

Holy shit I can’t believe Zac Efron is Handsome Squidward pic.twitter.com/Fil9ecRggl — SSG Maister (@Maister_SSB) April 23, 2021

bruh zac efron can play human shrek in the live acton adaption now pic.twitter.com/5o4LHIdVqA — sprucy (@sprucyguy) April 24, 2021

whoever made zac efron feel like he needed to change his face, i hate you pic.twitter.com/8Z8UKZ5coG — kat✨ (@sugarysaturn) April 23, 2021