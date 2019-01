Daarom speelt Zac Efron seriemoordenaar Ted Bundy in nieuwe film

Zac Efron kreeg heel wat bagger over zich heen toen bekend werd gemaakt dat hij de rol van seriemoordenaar Ted Bundy op zich zou nemen in de film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Na zich in stilzwijgen gehuld te hebben, reageert de Amerikaanse acteur nu voor het eerst op die kritiek.

“In eerste instantie twijfelde ik of ik wel een seriemoordenaar moest spelen”, zegt de ‘High School Musical’-acteur aan Variety. “Ik heb al heel wat bloederige horrorfilms gezien, dus daar had ik niet zo veel zin in. Maar ik was wél geïntrigeerd door het psychologische aspect van Ted Bundy.”







“Deze film gaat over hem als persoon”, legt Efron uit. “Iemand waar ik misschien wel bevriend mee geweest zou kunnen zijn. Hij kon dan ook erg goed manipuleren. De film gaat ook over een liefdesverhaal dat vanuit een uniek perspectief verteld wordt. Daarom sta ik helemaal achter dit project. Het feit dat we wat op elkaar lijken en dezelfde trekjes hebben is gewoon een toevalstreffer.”

Elektrische stoel

Bundy gaf, vlak voor hij in de elektrische stoel moest gaan zitten, toe dat hij 36 vrouwen en meisjes had vermoord in de jaren 70. Hij werd in 1989 geëxecuteerd. Heel wat critici vinden dat zijn daden en zijn charismatisch uiterlijk verheerlijkt worden in de film.