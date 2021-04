Deze Belgische hitserie krijgt prestigieuze Engelstalige remake

De Britse zender Sky begint in mei met de opnames van ‘The Rising’, de Engelstalige remake van het eerste seizoen van de Belgische reeks ‘Beau Séjour’. Dat heeft productiehuis De Mensen donderdag gemeld in een persbericht.

Julian Stevens – bekend van ‘The Fall’ – zal de productie van ‘The Rising’ voor zijn rekening nemen. Hij rekent daarvoor onder meer op de nieuwe steractrice Clara Rugaard, die de hoofdrol voor haar rekening neemt. Stevens noemt ‘Beau Séjour’ een uniek concept dat hem onmiddellijk naar de keel greep. Al sinds 2017 probeert hij de rechten te verkrijgen en de remake op de rails te krijgen.

Sky trekt alle registers open om de reeks te verspreiden bij het publiek. In de UK, Ierland, Italië en Duitsland zal ‘The Rising’ gelanceerd worden op Sky One in 2022. Ook via de streamingdienst ‘NOW’ zullen Britten, Ieren en Italianen kunnen kijken, net zoals de Sky Ticket-kijkers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarna zal NBC Universal Global Distribution de reeks doorverkopen in zoveel mogelijk andere landen.

Boost voor Belgische televisiemakers

Productiehuis De Mensen is, net zoals de originele bedenkers, scenaristen en acteurs, trots en enthousiast over de Engelstalige remake. “Zoals voor zovelen is de UK voor mij de bakermat van de tv-crimi. Dat onze crime-verhalen nu de oversteek in de omgekeerde richting maken, vind ik een belangrijke boost voor onze makers en onze industrie”, aldus Pieter Van Huck, hoofd fictie van De Mensen.

‘Beau Séjour’ werd na uitzending in België ook gesmaakt in heel wat andere landen, onder meer via Arte (Frankrijk/Duitsland), NPO (Nederland) en Netflix (wereldwijd). De serie won tevens verschillende prijzen, zoals de Publieksprijs op het referentiefestival Séries Mania en Beste Actrice in Monte Carlo.

De bovennatuurlijke thriller over de jonge Kato, die haar eigen lijk vindt in hotel Beau Séjour en vervolgens zelf op zoek gaat naar haar moordenaar, kluisterde in 2017 anderhalf miljoen Eén-kijkers aan het scherm. Het tweede seizoen van de serie was recent te zien op Eén.