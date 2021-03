Adil en Bilall wezen deze Netflix-hit af: “Dat was even vloeken”

Ons meest bekende regisseursduo is zonder enige twijfel Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (35). De heilige tweevuldigheid is druk bezig met hun internationale carrière, maar heeft onlangs wel een grote kans laten liggen, zo vertelden ze aan het Nieuwsblad.

De twee jonge Belgen zijn net terug van de Verenigde Staten, waar ze de opnames van de reeks ‘Ms Marvel’ hebben afgerond. Ze hebben nog een drukke agenda voor de boeg: naast de vierde ‘Bad Boys’ en de volgende ‘Beverly Hills Cop’-films zijn ze ook bezig met ‘Rebel’, het vervolg op ‘Patser’. De keerzijde van de medaille is dat Adil en Billal af en toe nee moeten zeggen tegen een project.

Lupin

“Eén keer moesten we toch iets afwijzen: de Netflix-serie ‘Lupin’”, zo valt te lezen in het Nieuwsblad. “Toen ze ons vroegen, waren we bezig met ‘Grond’. Dat wilden we niet laten vallen. Tot ongeloof van ons Amerikaans team, ja. (hilariteit) En nu is ‘Lupin’ een hit.”

Niet minder dan 70 miljoen mensen keken al naar de Franse reeks met Omar Sy in de hoofdrol. Om U een beeld te geven: dat zijn er meer dan ‘The Queen’s Gambit’ en ‘Bridgerton’. “Dat is effe vloeken, maar tegelijk ook niet”, aldus de regisseurs. “Dit najaar verschijnen ‘Grond’ en ‘Ms. Marvel’ rond dezelfde periode. Je zal zien: dan is het weer onze beurt.”