WOW. Siberische tijger zaait angst in Chinees dorp

In een dorpje in het uiterste noordoosten van China heeft een Siberische tijger voor paniek gezorgd. Het dier viel onder meer een auto en een landbouwer aan, zo meldden diverse staatsmedia.

De jonge mannelijke tijger werd vrijdag opgemerkt toen hij door het dorp Linhu, in de provincie Heilongjiang aan de grens met Rusland, zwierf, schreef de krant The Paper onder aanhaling van de lokale politie.

Aanval op boer en wagen

“Hij liep naar twee dorpelingen die op een veld aan het werk waren”, vertelde een getuige die de feiten vanuit zijn wagen zag gebeuren. “Ik heb geroepen dat ze moesten vluchten, maar toen kwam de tijger recht naar mij gelopen. Twee à drie seconden later smeet hij zich op mijn auto”, aldus de getuige aan Beijing News. De buitenkant van de wagen raakte zwaar beschadigd en een van de ramen van de passagiers op de achterbank sloeg aan diggelen. De twee inzittenden van de auto bleven ongedeerd. Ook een landbouwer op een naburig veld kwam in het vizier van de tijger en raakte lichtgewond.

De politie slaagde er uiteindelijk in om het dier in het nauw te drijven en te verdoven. De tijger wordt nu 45 dagen in quarantaine gehouden in een tijgerfokkerij in de provincie Hengdaohezi.

Bedreigde diersoort

Siberische tijgers zijn oorspronkelijk afkomstig uit Rusland en delen van Noordoost-China. Volgens de staatskrant Global Times leven er, als gevolg van stroperij, momenteel nog naar verluidt minder dan 500 exemplaren in het wild, waarvan slechts 30 in China. Dierenbeschermingsorganisaties proberen de soort te beschermen. Het gebeurt overigens maar zelden dat tijgers zich wagen in gebieden waar mensen komen.