Tijgers en olifanten sturen Nepalese neushoorntelling in de war

De telling van het aantal Indische neushoornen in Nepal is heropgestart nadat een medewerker overleed na een aanval door een tijger. Dat heeft het Nepalese departement voor het beheer van nationale parken en de instandhouding van de wilde dieren donderdag aangekondigd.

Eerder deze week werd de pauzeknop van de Nepalese neushoorntelling ingedrukt nadat een 31-jarige medewerker een aanval van een tijger niet meer kon navertellen. Het dier werd ondertussen gevangen en naar een zoo in de Nepalese hoofdstad Kathmandu gebracht.

Twee dagen eerder raakte een zestal medewerkers gewond toen wilde olifanten een groep medewerkers op tamme olifanten aanviel. “Er zijn natuurlijk risico’s verbonden aan het gebruik van olifanten voor de afname van de census, maar het is onze enige manier om de habitat van de neushoorns te bereiken”, vertelt Haribhadra Acharya, een woordvoerder van het Nepalese departement voor nationale parken en wilde dieren.

Stropers

De telling vindt elke vijf jaar plaats. Bedoeling is om het aantal Indische neushoorns te tellen, een soort die bedreigd wordt door stropers en natuurrampen. De census zal een maand in beslag nemen. Van de 3.500 neushoorns die wereldwijd nog rondlopen, werden er in 2015 645 geteld in Nepal.