Waarom updaten naar Apple iOS 14.5 goed is voor je privacy (en je krijgt er nieuwe emoji’s bij)

Apple is gestart met de uitrol van het vernieuwde besturingssysteem voor iPhone- en iPad-gebruikers: iOS 14.5. Maar wat voor nieuwigheden brengt dat met zich mee? We lijsten er enkele opmerkelijke voor je op.

Advertentietracking

Een eerste belangrijke nieuwe functie van iOS 14.5 heeft te maken met privacy. Met App Tracking Transparency zijn alle apps voortaan vereist om expliciet toestemming te vragen om je applicatiegebruik en surfgedrag te volgen voor reclamedoeleinden. Nu weten veel gebruikers niet dat apps hen over verschillende applicaties heen volgen om gerichte advertenties te kunnen aanbieden, maar vanaf heden zal een pop-in je daarvoor waarschuwen als je de app voor het eerst opent. Je kan ook instellen dat het trackingverzoek standaard wordt geweigerd.

De App Tracking Transparency-functie geeft je meer controle over je data, en net daarom zitten veel bedrijven er niet op te wachten. Zij vrezen immers dat veel gebruikers de advertentietracking zullen weigeren, met dalende reclame-inkomsten tot gevolg. In Duitsland diende een reeks sectorfederaties daarom gisteren een mededingingsklacht in tegen Apple. In Frankrijk was er eerder al een gelijkaardige klacht.

Gezichtsherkenning met mondmasker en Apple Watch

Een andere belangrijke feature is een welgekomen oplossing voor een recent probleem: Face-ID gebruiken met een mondmasker. Veel gebruikers hebben vast al gemerkt dat je iPhone er niet in slaagt om je gezicht te herkennen als je een mondmasker draagt, waardoor je altijd die vervelende code moet intoetsen om je toestel te ontgrendelen. In iOS 14.5 heeft Apple daar nu iets op gevonden. Voortaan kan je je iPhone ontgrendelen met behulp van je Apple Watch (mits die op WatchOS 7.4 draait). Dat werkt als volgt: wanneer je je iPhone probeert te ontgrendelen met een mondmasker, zal je toestel herkennen dat je een masker draagt. Het systeem zal vervolgens je Apple Watch activeren. Als je die draagt en ontgrendeld is, opent je toestel gewoon alsof je gezichtsherkenning hebt gebruikt. Om die functie te kunnen gebruiken, moet je dat wel even aanduiden in ‘Instellingen’.

Emoji’s

Een nieuw besturingssysteem betekent ook nieuwe emoji’s. Deze keer komen er meer dan 200 nieuwe icoontjes op ons af. Opmerkelijk zijn onder andere het ‘vaccinatiespuitje’, baarden voor alle gezichtjes en nieuwe huidskleurcombinaties voor emoji’s van koppeltjes.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Foto RV

Verkeersinformatie voor Apple Maps

Gebruikers van Waze en Google Maps weten dat het enorm handig is om tijdens je route verkeersinformatie te krijgen, zoals ongevallen, obstakels en flitscontroles. Op basis van die info wordt dan een alternatieve route aangeboden. Ook Apple Maps zal dit in iOS 14.5 aanbieden.

Noodnummer via Siri, 5G en meer

Je kan vanaf nu de hulpdiensten bellen met Siri. Roep “Hey Siri, bel de hulpdiensten” en na een timer van drie seconden zal de virtuele assistent het noodnummer bellen op speaker.

De beide simkaarten van een iPhone 12 kunnen met iOS 14.5 gebruikt worden met 5G.

iOS 14.5 biedt ondersteuning voor de AirTag, het controversiële laatste nieuwe gadget van Apple.

In de Muziek-app kan je voortaan nummers toevoegen aan een afspeellijst, opslaan of downloaden met een eenvoudige swipe. Als de lyrics verschijnen tijdens een nummer, kan je die met één lange klik verzenden via sociale media of iMessage.

Je kan de controllers van je Xbox Series X/S of Playstation 5 linken aan je iPhone of iPad.

Je kan je favoriete streamingdienst instellen zodat die geopend wordt als je Siri vraagt om muziek, een podcast of een audioboek af te spelen.

De Podcast- en Herinneringen-app krijgen een opfrisbeurt.