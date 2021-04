Apple komt met controversieel nieuw gadget

Op het Apple-Event van dinsdag heeft het elektronicabedrijf enkele nieuwigheden voorgesteld. Daaronder ook een nieuw gadget voor sloddervossen en vergeetachtigen – al is het niet zo nieuw.

Iedereen kent wel iemand die om de haverklap iets kwijtspeelt. ‘Wat als we toestelletjes zouden verkopen die je aan je portefeuille of sleutels kan bevestigen, om die zo snel terug te kunnen vinden met je smartphone?’ dachten twee Amerikanen in 2012. Et voilà, elektronicabedrijf Tile was geboren. Apple heeft dinsdag exact hetzelfde concept gelanceerd – maar dan bijna tien jaar later: de AirTag.

De AirTag is het nieuwe Apple-gadget dat precies doet wat de rechthoekjes van Tile ook doen. Je hangt ze aan je sleutelbos, portefeuille, handtas, rugzak… en via je smartphone (in het geval van de AirTag: iPhone) vind je je spullen gemakkelijk terug. Het idee is hetzelfde, maar Apple heeft wel wat gesleuteld aan de uitvoering. In tegenstelling tot bij Tile gaat de verbinding van de AirTags met je iPhone niet via Bluetooth, maar met ultrabreedbandtechnologie. Dat heeft als voordeel dat je je verloren zaken ook terug kan vinden wanneer de Bluetooth-verbinding is weggevallen, en bovendien is de ultrabreedbandtechnologie nauwkeurig tot 20 centimeter of minder. De AirTag is daarnaast ook uitermate compact.

Oneerlijke concurrentie

Om de locatie van de AirTags weer te geven, maakt Apple gebruik van een al bestaande app: ‘Zoek mijn’. De AirTags zijn uitgerust met een speaker die een geluidje afspelen als je ze wil zoeken. De AirTags zullen vanaf vrijdag te koop zijn voor 35 euro per stuk of 119 euro voor vier exemplaren. Voor het ontwerp van een speciale ‘sleutelhanger’ om de AirTags ergens aan te bevestigen werkte Apple samen met modehuis Hermès. Hoeveel die luxueuze leren hangertjes zullen kosten, blijft nog een vraagteken.

Dat Apple nu op de proppen komt met hetzelfde concept als Tile, zit die laatste niet lekker. Niet dat het bedrijf niet te vinden is voor wat “eerlijke concurrentie”, zegt het in een persbericht, maar het is bang dat Apple de Tile-app zal benadelen in de App Store. “Gezien Apple’s goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van zijn platformvoordeel om de concurrentie voor zijn producten op oneerlijke wijze te beperken, zijn we skeptisch”, klinkt het. Tile zal daarom woensdag in de Senaat getuigen en vragen om de bedrijfspraktijken van Apple nader te onderzoeken.

Kleurrijke iMacs

Naast de nieuwe AirTag, kondigde Apple dinsdag aan dat enkele bekende producten vernieuwd worden. Zo komt er midden mei een verbeterde iPad Pro (vanaf 899 euro) die ook compatibel is met 5G en zitten ook de iMac-desktopcomputers (vanaf 1.449 euro) in een nieuw jasje. De luxeversie van de nieuwe iMac (vanaf 1.669 euro) is beschikbaar in zeven kleurtjes.

Ook de iPhone 12 (Mini) is vanaf 30 april beschikbaar in een nieuwe tint: paars. Tot slot kreeg Apple TV 4K een upgrade en een nieuwe afstandbediening en kondigde Apple een nieuw betalend podcastabonnement aan, ‘Podcasts Subscriptions’.